СМИ: во Франции нашли останки уникальной морской рептилии

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Останки уникальной морской рептилии обнаружены в департаменте Мен и Луара на западе Франции, передает радиостанция France Info.

Как сообщает радиостанция, исследователи считают находку "уникальной" и "меняющей многое". Ученые полагают, что рептилия проживала в этом регионе 90 миллионов лет назад. По словам палеонтолога Пегги Винсан, до этого момента ученые "не знали ничего или только разрозненные маленькие детали" о группе плезиозавров в Европе в этот период. Ранее останки морских рептилий такого же возраста встречались только в Северной Африке и США.

Quand un Saumurois tombe sur un Os dans ses caves troglodytes, il écrit une histoire de 90 millions d'années @Museum_Angers #CultureAngers pic.twitter.com/q78MxpEMC0 — Ville d'Angers (@Angers) 4 мая 2017 г.

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Теперь, благодаря этой находке, ученые смогут "сопоставить и понять, как эта группа была организована в ту эпоху", сказала Винсан. Она добавила, что, вероятно, найденный хищник мигрировал.

Находка была представлена в Музее естественной истории в городе Анже 4 мая.