В ДВФУ создали экономичный прототип бионической руки

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Оригинальный прототип нового бионический протеза руки себестоимостью около 8 тысяч рублей представили студенты ДВФУ, сообщает пресс-служба вуза.

"Группа студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработала новый бионический протез руки. Главной особенностью изобретения является его экономичность: протез создается из недорогих материалов себестоимостью около 8 тысяч рублей, тогда как минимальная цена аналогов начинается от полумиллиона рублей. Руководитель проекта — первокурсник направления "Прикладная механика" Инженерной школы Данил Фонов представил оригинальный прототип на весенней школе "Навигатор инноватора" в ДВФУ", — говорится в сообщении.

Студенты добиваются того, чтобы протез сочетал в себе простоту использования, гидрозащиту, высокую скорость передачи сигнала и наличие обратной связи. Как отмечают инноваторы, в мире уже есть протезы, работающие на датчиках. Для этого человеку в мозг устанавливается имплант, который производит высокоточное считывание — но далеко не каждый готов согласиться на такую сложную и дорогостоящую операцию. В ДВФУ разрабатывают считывающий информацию датчик, который можно надеть как заколку.

"На данном этапе продолжается разработка системы управления бионической рукой на основе мозговых импульсов. Современные протезы читают биопотенциал через напряжение мышц, но студенты ДВФУ намерены использовать непосредственно импульсы мозга: частоты передаются на протез, который будет работать естественно — без помощи нажатий и переключателей", — сообщает пресс-служба.

Сейчас программист команды и специалист по нейросистемам работают над моторным нейроном, а сам руководитель проекта — над управлением мыслительными процессами с помощью нейрогарнитуры. В перспективе студенты планируют разработать водонепроницаемую бионическую руку с полностью герметичным корпусом, позволяющим снимать ее только для планового обслуживания. Есть идея снабдить протез батареей на наночастицах, которая будет функционировать без подзарядки в течение нескольких дней. Разработчики также хотят создать умную систему управления протезом, которая сможет обучаться вместе со своим хозяином и иметь неограниченное количество жестов. В идеале студенты стремятся воплотить в протезе все 22 степени свободы настоящей руки и, возможно, даже расширить их.

Как сообщалось ранее, в ДВФУ другая команда студентов работает над созданием внешнего мышечного электростимулятора с элементами экзоскелета для людей с позвоночно-спинальной травмой. Он должен получиться легче аналогов и не потребует дополнительной опоры при использовании. Еще одна команда занимается созданием протеза ноги, которая позволит решить проблему анатомической схожести и энергопотребления, а также облегчит пациенту подъем по лестнице.