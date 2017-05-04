27-28 апреля в Москве состоялось одно из главных ежегодных научно-медицинских событий в области изучения проблем старения. На II Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии собрались ведущие мировые эксперты в этой области из Франции, Великобритании, Нидерландов, Израиля, Японии и России. Мероприятие получило широкое международное признание: научная программа конгресса была разработана при участии Общества гериатрической медицины Евросоюза (EUGMS).

Одним из ключевых событий в ходе двухдневной программы конгресса стали выступления Владимира Хавинсона, известного ученого-геронтолога, и Юрия Медзиновского, главного врача Резиденции долголетия и красоты GLMED, посвященные решению главного вопроса геронтологии наших дней — увеличению ресурса жизнедеятельности человека.

© Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED © Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED

На сегодняшний день средняя продолжительность жизни во всем мире составляет 75-80 лет. Однако существует возможность ее увеличения до видового предела (то есть до 110-120 лет). Биологический резерв жизни человека составляет 35-40 дополнительных лет. Но он остается не реализованным из-за процессов преждевременного старения, в частности, снижения синтеза белка, которые запускаются под влиянием неправильного образа жизни и негативных факторов среды. Таким образом, перед учеными всего мира встает важнейшая проблема — как добиться увеличения периода активного долголетия человека за счет использования биологического резерва жизни.

© Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED © Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED

Теория пептидной биорегуляции, разработанная Владимиром Хавинсоном, директором Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии РАН, стала на сегодняшний день основой для одной из наиболее эффективных антивозрастных технологий. За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу в январе 2017 года Владимир Хавинсон был награжден Орденом Дружбы.

Разработки известного российского ученого-геронтолога уже нашли применение на практике. Владимир Хавинсон является научным руководителем Резиденции долголетия и красоты GLMED, где комплексно реализуются современные и эффективные технологии продления молодости и сохранения здоровья. Клиника GLMED также находится в числе первопроходцев в области внедрения пептидных регуляторов и пептидотерапии в программы лечения, направленные на снижение биологического возраста и увеличение периода работоспособности человека.

Владимир Хавинсон рассказал о внедрении своих технологий: "GLMED — это, конечно, клиника будущего, где собраны комплексно технологии, связанные с антивозрастными возможностями. Дело в том, что процесс старения многогранен, и подход к нему должен быть комплексный. Например, первое — это питание. Второе — физкультура. Третье — это использование витаминов и антиоксидантов, в том числе пептидов. И вот как раз клиника GLMED комплексно использует все эти технологии, которые были наработаны в течение последних 20 лет. Именно наука, а также использование новейших научных технологий, которые есть в мире, и их быстрое внедрение в практику дает преимущество для любого медицинского центра".

© Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED © Фото предоставлено компанией GLMED Владимир Хавинсон рассказал о новых антивозрастных технологиях в GLMED

Главой клиники GLMED является Юрий Медзиновский, опытный врач, с которым Владимир Хавинсон знаком и сотрудничает более 25 лет. Еще в студенческом возрасте Юрий Медзиновский начал заниматься синтезированием пептидных препаратов. Совместные разработки и их внедрение на практике позволили создать оснащенный по последнему слову техники медицинский центр. В резиденции GLMED не только решают уже существующие проблемы со здоровьем, но, благодаря опоре на принципы превентивной медицины, сохраняют молодость и активную жизнедеятельность клиентов на десятилетия вперед.

"Клиентами GLMED являются люди, для которых важно как можно дольше продлить свое профессиональное активное долголетие. Это ключевая философия клиники. У наших клиентов есть доступ к новейшим российским и западным технологиям антивозрастной медицины, включая, конечно, пептидотерапию", — отметил Юрий Медзиновский.

На II Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии Юрий Медзиновский рассказал об увеличении ресурса жизнедеятельности человека. Г-н Медзиновский представил результаты 35-летних исследований, согласно которым при применении пептидов, регулирующих синтез белка, ресурс жизнедеятельности людей пожилого возраста (60-74 года) увеличивается на 67% (период наблюдения — 15 лет).

27 мая в Женеве состоится симпозиум 30 ведущих мировых экспертов-геронтологов, на котором выступят с докладами Владимир Хавинсон и Юрий Медзиновский. Мероприятие имеет статус одного из важнейших научных событий в сфере геронтологии, на нем будут представлены последние достижения в области различных аспектов антивозрастной медицины. Одним из идеологов предстоящего швейцарского конгресса стала Резиденция долголетия и красоты GLMED.

Резиденция долголетия и красоты GLMED

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