Москва под Альфой-Центавра: если бы нам светила другая звезда

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Что, если бы жизнь образовалась не около Солнца — желтого карлика, а около Арктура — оранжевого гиганта? Что если бы над Москвой сияло не одно светило, а два? Как выглядела бы наша повседневная жизнь, если бы Земля существовала бы не на окраине галактики "Млечный путь", а около черной дыры, прямо посередине? Ученые и художники студии Роскосмоса демонстрируют свое "научно-фантастическое" видение в этом ролике.

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Ролик производства телестудии Роскосмоса.