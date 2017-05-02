Норвежский миллиардер поможет WWF изучить океан

СТОКГОЛЬМ, 2 мая – РИА Новости, Людмила Божко. Норвежское отделение Всемирного фонда дикой природы WWF сообщило во вторник о новой частной инициативе по изучению мирового океана и о заключении соглашения с одной из компаний норвежского миллиардера Челля Инге Рёкке по строительству научно-исследовательского судна.

"Это судно сможет поднять уровень морских исследований на качественно новый уровень. Сегодня, как никогда ранее необходимо найти решения", — сказала глава норвежского отделения Всемирного фонда дикой природы Нина Йенсен и слова которой процитированы в сообщении для прессы.

В нем поясняется, что, разнообразие морской фауны и флоры сильно изменилось в негативную сторону за последние почти четыре десятилетия из-за температурных изменений, процессов подкисления, истощения рыбных запасов и загрязнений.

Для осуществления проекта подписано соглашение между WWF и компанией Rosellinis Four-10 — дочерним предприятием The Resource Group TRG AS, владельцем которой является один из богатейших в Норвегии предпринимателей Челль Инге Рёкке.

Согласно планам судно будет спущено на воду в 2020 году. Его строительство планируется с учетом экологически чистых технологий и участие в его проектировании приняли исследователи из университета в Тромсё и технологического университета NTNU в Троннхейме. Судно будет большим (181 метр) и оснащенным современными лабораторными инструментами, на нем одновременно смогут находиться около 60 ученых.

"Я провел в море половину своей жизни. Сейчас планирую использовать время для того, чтобы вместе с учеными, экологическими организациями и другими исследователями узнать больше. Состояние мирового океана вызывает все большую обеспокоенность во всем мире", — сказал Челль Инге Рёкке и слова которого процитированы в сообщении для прессы.

Сумма проекта в сообщении для прессы не называется, однако в интервью газете Aftenposten предприниматель сказал, что хотел бы вернуть обществу большую часть заработанных им средств и что строящееся судно является частью этих намерений. Издание сообщает, что предприниматель входит в десятку богатейших людей Норвегии и что его состояние оценивается в 17,2 миллиардов крон.