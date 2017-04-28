Томские водоросли растут в два раза быстрее

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Молодые ученые из Томского политехнического университета создали биореактор для выращивания одноклеточной водоросли хлореллы. Хлорелла – водоросль по-своему уникальная: она способна "питаться" не только солнечным светом, но и искусственным.

За счет высокого содержания белка (до 50% массы), жиров, углеводов и микроэлементов, ее можно использовать в качестве питательной кормовой добавки в фермерском хозяйстве. Биореактор томских ученых позволяет выращивать водоросли за 12 часов, что примерно в 2 раза быстрее, чем позволяют существующие сегодня промышленные установки.

В биореакторе в качестве источника света используются светодиоды трех цветов: синего, красного и белого. Участник проекта, аспирант Института физики высоких технологий ТПУ Александр Малахов поясняет, что сочетание светодиодов позволяет подобрать именно тот спектр, который необходим водоросли для максимально быстрого роста.

Технологии искусственного выращивания хлореллы известны достаточно давно. Водоросль выращивают в теплицах, где используется солнечный свет или электрические лампы. Исследования показали, что добавка из хлореллы в корм животным ускоряет набор ими массы, повышает иммунитет.



"Установка, разработанная аспирантами, выводит технологию на новый уровень. Во-первых, используются более энергоэффективные светодиоды. Во-вторых, увеличивается скорость роста водорослей. В-третьих, если раньше во время культивирования водоросли перемешивали лопастями, которые их повреждали, то здесь перемешивание происходит с помощью потока воды. Это помогает клеткам равномерно получать свет и тепло", — говорит научный руководитель проекта, директор Института физики высоких технологий ТПУ Алексей Яковлев.

По словам разработчиков, стоимость установки для фермерских хозяйств составит несколько сотен тысяч рублей. Сейчас ведется поиск хозяйств, готовых попробовать новую добавку.