Томские водоросли растут в два раза быстрее

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Молодые ученые из Томского политехнического университета создали биореактор для выращивания одноклеточной водоросли хлореллы. Хлорелла – водоросль по-своему уникальная: она способна "питаться" не только солнечным светом, но и искусственным.
В биореакторе в качестве источника света используются светодиоды трех цветов: синего, красного и белого. Участник проекта, аспирант Института физики высоких технологий ТПУ Александр Малахов поясняет, что сочетание светодиодов позволяет подобрать именно тот спектр, который необходим водоросли для максимально быстрого роста.
Технологии искусственного выращивания хлореллы известны достаточно давно. Водоросль выращивают в теплицах, где используется солнечный свет или электрические лампы. Исследования показали, что добавка из хлореллы в корм животным ускоряет набор ими массы, повышает иммунитет.
По словам разработчиков, стоимость установки для фермерских хозяйств составит несколько сотен тысяч рублей. Сейчас ведется поиск хозяйств, готовых попробовать новую добавку.