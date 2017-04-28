Матвиенко призвала США наращивать взаимодействие с РФ в области космоса

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. России и США необходимо развивать своё взаимодействие по целому ряду направлений, точек соприкосновения много, в их числе — сотрудничество в сфере космоса и противодействия климатическим угрозам, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо, на мой взгляд, наращивать российско-американское сотрудничество в таких важнейших не только для наших стран, но и для всего мира областях, как космос, экология, противодействие климатическим изменениям, защита человечества от вызовов и угроз, сопутствующих научно-техническому прогрессу", — сказала она в интервью РИА Новости.

По её словам, хорошие российско-американские отношения являются, в первую очередь, "важнейшим фактором стабильности в мире". Без России, без США невозможно найти решение региональных и мировых проблем, убеждена спикер.

"Наши страны должны более активно вести диалог по вопросам разоружения, борьбы с терроризмом, другим актуальным вопросам. Точек соприкосновения достаточно много", — считает Матвиенко.

Говоря о двусторонних отношениях, глава верхней палаты отметила необходимость развития торгово-экономического сотрудничества. "Бизнес и в России, и в США с нетерпением ждет, когда закончится нынешнее похолодание. Ведь было много совместных проектов, перспективных планов в самых разных отраслях и секторах", — заявила она.

Есть достаточно широкая и международная повестка взаимодействия, отмечает спикер.

"Проблем множество. Другой вопрос, что мы возьмем в качестве приоритетов. Думаю, те вопросы, где меньшее количество разногласий, где можно быстрее продвинуться вперед, получить конкретные результаты. А что-то следует отложить на время выработки возможных совместных действий", — сказала Матвиенко.

Вместе с тем, по её словам, Россия готова сотрудничать только на основе равноправия, взаимного уважения и взаимной выгоды. Для нас неприемлемы попытки диктовать России те или иные условия, разговаривать с позиции силы, подчеркнула спикер.