Российские ученые разработали технологию извлечения лития из отходов

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. НИТУ "МИСиС" разработал опытно-промышленную установку для извлечения лития из отходов рудного производства и отработанных литий-ионных источников тока. При этом стоимость конечного продукта получается ниже импортируемого сегодня Китайского аналога.
Литий – самый легкий металл, главный компонент литий-ионных аккумуляторов, без которых сегодня не работает ни мобильный телефон, ни ноутбук, ни фотоаппарат. По оценкам HSBC, мировой спрос на литий увеличится к 2025 году в 2,5 раза. Если мировое потребление этого металла во всех отраслях экономики в 2015 году составляло 170 тыс. тонн, то к 2020 году аналитики прогнозируют рост до 420 тыс. тонн.
В Австралии, Канаде, Бразилии, Китае этот металл извлекается из твердых минералов – руды. В Чили и Аргентине добыча ведется из рапы – очень концентрированного соляного раствора минеральных озер, расположенных в засушливых районах.
На территории России единственный литиевый рудник – Завитинское месторождение в Восточном Забайкалье. Там с 1941 по 1997 добывалась литиевая руда — сподумен. Сегодня на территории России литий не добывается, металл и его соединения закупаются за рубежом.
Команда ученых из НИТУ "МИСиС" под руководством доцента кафедры цветных металлов и золота кандидата технических наук Ольги Криволаповой разработала технологию кислотной переработки литийсодержащих веществ, которую испытали на образцах пород отвалов флюоритных месторождений, а также отработанных литий-ионных аккумуляторах. Разработчики уверены, что внедрение технологии в промышленное производство позволит получать литий, не уступающий по качеству импортируемому.
Заведующий кафедрой Цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС" доктор технических наук, профессор Вадим Тарасов пояснил, что в настоящее время установка находится на полигоне, где проводятся пуско-наладочные работы, а основные испытания намечены на осень текущего года.