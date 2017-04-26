Российские ученые разработали технологию извлечения лития из отходов

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. НИТУ "МИСиС" разработал опытно-промышленную установку для извлечения лития из отходов рудного производства и отработанных литий-ионных источников тока. При этом стоимость конечного продукта получается ниже импортируемого сегодня Китайского аналога.

Литий – самый легкий металл, главный компонент литий-ионных аккумуляторов, без которых сегодня не работает ни мобильный телефон, ни ноутбук, ни фотоаппарат. По оценкам HSBC, мировой спрос на литий увеличится к 2025 году в 2,5 раза. Если мировое потребление этого металла во всех отраслях экономики в 2015 году составляло 170 тыс. тонн, то к 2020 году аналитики прогнозируют рост до 420 тыс. тонн.

В Австралии, Канаде, Бразилии, Китае этот металл извлекается из твердых минералов – руды. В Чили и Аргентине добыча ведется из рапы – очень концентрированного соляного раствора минеральных озер, расположенных в засушливых районах.

На территории России единственный литиевый рудник – Завитинское месторождение в Восточном Забайкалье. Там с 1941 по 1997 добывалась литиевая руда — сподумен. Сегодня на территории России литий не добывается, металл и его соединения закупаются за рубежом.

Команда ученых из НИТУ "МИСиС" под руководством доцента кафедры цветных металлов и золота кандидата технических наук Ольги Криволаповой разработала технологию кислотной переработки литийсодержащих веществ, которую испытали на образцах пород отвалов флюоритных месторождений, а также отработанных литий-ионных аккумуляторах. Разработчики уверены, что внедрение технологии в промышленное производство позволит получать литий, не уступающий по качеству импортируемому.

Технологию предполагается ввести в промышленное использование на флюоритовых месторождениях Приморского края, а также на Завитинском месторождении в Забайкальском крае. По прогнозам ученых, за 20 лет предложенным способом можно добыть более 40 тысяч тонн карбоната лития, что покроет все внутренние потребности России. "Мы работаем над созданием нового производства, которое даст возможность полностью отказаться от импортного сырья, – подчеркнула руководитель проекта Ольга Криволапова. – Новая технология позволит осуществлять параллельно процессы извлечения и переработки лития и получать не только чистый литий, но и ценные продукты – соли лития, в зависимости от потребностей отечественной промышленности".

Заведующий кафедрой Цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС" доктор технических наук, профессор Вадим Тарасов пояснил, что в настоящее время установка находится на полигоне, где проводятся пуско-наладочные работы, а основные испытания намечены на осень текущего года.