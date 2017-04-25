Ученые развеяли миф о бессмертной "сибирской язве" немецких шпионов

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Живые бактерии из ампул с "бессмертной" сибирской язвой, использованной немецкими шпионами для отравления оленей в Норвегии в 1917 году, оказались изощренной или же невольной подделкой, выяснили генетики, опубликовавшие статью в журнале mBio.

"Работа ученых, впервые изучивших бактерий из этих ампул, часто цитируется как доказательство того, что споры сибирской язвы могут выживать на протяжении 80 лет, находясь в жидкости. Теперь понятно, что это на самом деле не так – ампулы содержали в себе ДНК возбудителей сибирской язвы, но не живых микробов", — заявил Пол Кайм (Paul Keim) из университета Аризоны в Флагстаффе (США).

Секретное оружие кайзера

Эта почти детективная история, как рассказывает ученый, берет свое начало в 1917 году, когда шведский спортсмен по имени Отто фон Розен, по совместительству германский шпион, был пойман в городе Карасйок в Норвегии с крайне необычным грузом. В его багаже полицейские Антанты обнаружили множество бутылок с токсином кураре, а также несколько больших "ломтей" сахара, внутри которых были погружены пробирки со спорами сибирской язвы (Bacillus anthracis).

Этот сахар, как посчитали сотрудники органов, фон Розен планировал скормить местным оленям, которых силы союзников использовали для доставки припасов и оружия войскам Антанты, дислоцировавшимся в тундре на границе со Швецией, поставлявшей железную руду и другие полезные ископаемые кайзеровской Германии.

Сахар и пробирки хранились в первозданном виде в музее полиции Норвегии в Осло до 1997 года, откуда их перевезли в лаборатории Министерства обороны Великобритании для изучения их содержимого. Через год в журнале Nature выходит сенсационная статья, в которой сотрудники этой лаборатории заявили, что им удалось "воскресить" сибирскую язву, чьи споры пролежали в этой пробирке более 80 лет.

В результатах этих экспериментов, как рассказывает Кайм, никто не сомневался, так как технологии секвенирования геномов и методы их сравнения между собой тогда находились в зачаточном состоянии. Первая же серьезная проверка показала, что британские ученые, вероятно, обманули сами себя.

Кайм и его коллеги совершили это открытие фактически случайно, расследуя один из случаев "рассылки" спор сибирской язвы в конвертах по государственным учреждениям США в 2001 году. Пытаясь найти источник этих бактерий по просьбе ФБР, генетики проанализировали и сравнили между собой геномы разных штаммов сибирской язвы, которые им удалось достать, в том числе и "шпионский" штамм из Норвегии.

"Споры Буша"

Тогда, как рассказывает ученый, он заметил, что геном этих "шпионских" микробов был подозрительно похож на устройство ДНК той версии сибирской язвы, так называемого "штамма из Эймса", которая сегодня используется для разработки вакцин. Он не придал этому особого значения, так как главной задачей его команды был поиск источника "спор Буша", а не раскрытие тайн истории.

В 2013 году эта история заново всплыла в его жизни, когда к нему за помощью обратились ученые из структур, близких к Министерству обороны Германии, у которых были образцы, как они тогда считали, оригинальных бактерий из пробирок фон Розена.

Объединив усилия, американские и германские ученые полностью расшифровали геномы этих микробов и сравнили их с данными британских генетиков и с ДНК других штаммов сибирской язвы, в том числе "штамма из Эймса".

К большому удивлению ученых, оказалось, что ДНК из пробирок фон Розена и предположительные "живые" бактерии из них принадлежали к двум разным штаммам сибирской язвы, геномы которых отличались на 65 небольших мутаций. В свою очередь, геномы "живых" бактерий фактически полностью совпадали с ДНК "штамма из Эймса" и отличались от него всего на две мутации.

Это сразу указало на то, что "воскрешение" немецкой сибирской язвы британскими учеными было или непреднамеренной ошибкой, или злонамеренной подделкой. Дело в том, что "штамм из Эймса" был впервые выделен из тела техасской коровы, умершей от сибирской язвы в 1981 году, фактически через 64 года после того, как были запечатаны споры фон Розена. Соответственно, они никак не могли попасть в пробирки или в культуры предположительных спор из них, кроме как случайно или по желанию ученых.

Как считает Кайм, это связано с тем, что в лабораториях Министерства обороны Великобритании часто проводились опыты с сибирской язвой, и часть ее спор могла сохраняться на оборудовании или на стенах помещений.

Когда британские генетики пытались культивировать споры из пробирок фон Розена, эти споры могли случайно попасть в чашки Петри и размножиться, создав впечатление, что споры "воскресли" после 80 лет сна. Так родилась легенда о "бессмертной" сибирской язве немецких шпионов, оказавшаяся красивой, но не правдивой сказкой, заключают ученые.