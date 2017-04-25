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РИА Наука
РИА Наука

Когда комар опасней льва: сегодня Всемирный день борьбы с малярией

14:0625.04.2017
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© Fotolia / Avatar_023Девочка на осмотре у врача в КенииДевочка на осмотре у врача в Кении
© Fotolia / Avatar_023

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сегодня Всемирный день борьбы с малярией, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 2007 году для привлечения внимания к этой опасной и часто смертельной тропической болезни. В этом году он проходит под девизом ВОЗ "Окончательно покончить с малярией!"

Как подсказывает нам медицинская энциклопедия, термин mal’ aria (плохой воздух) зародился в Италии. Он упомянут в книге Франческо Сансовино в далеком 1560 году. Сама же болезнь описана еще "отцом медицины" Гиппократом в 400 году до н.э.  Примечательно, что малярией болеют не только люди, но также животные, птицы и  рептилии. При этом болезнь в большинстве случаев от них не передается человеку, точно так же как и от человека к ним. Пять видов возбудителей малярии обезьян были обнаружены у человека в результате местной передачи через комаров.

Родина малярии – Африка, оттуда эта болезнь разнеслась по всему миру. Именно там во влажном и жарком климате наиболее удобные для распространения малярии условия. При этом малярийный комар – основной переносчик болезни – обитает практически во всех климатических регионах, кроме Арктики и субарктической тундры, но в холодных районах он неопасен: при среднесуточных температурах воздуха ниже 16 градусов размножение малярийных паразитов в самке комара не происходит. Этим и объясняется, почему заболеваемость малярией значительно выше в регионах с тропическим и субтропическим климатом.

Города мира. Рим
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Ученые: эпидемии малярии убивали римлян две тысячи лет назад

100 лет назад в мире ежегодно заболевали малярией 700 миллионов человек, 7 миллионов (т.е. 1 из 100) умирали. Развитие медицины позволило искоренить болезнь во многих странах мира, снизить количество заболевших и уровень смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году произошло 212 миллионов случаев заболевания малярией и 429 000 случаев смерти от нее. ВОЗ отмечает, что в период между 2010 и 2015 гг. заболеваемость малярией снизилась во всем мире на 21%, а смертность — на 29%. Согласно оценке, за последние 15 лет года во всем мире было предотвращено 6,8 миллиона случаев смерти от малярии.

Европа сегодня свободна от малярии – случае местного заражения не регистрируется уже несколько лет, только завозные. В Россию продолжается завоз тропической и трёхдневной малярии, ежегодно до 100 случаев с единичными смертельными исходами: в 2013-2017 гг. их было 10. Последний случай местного заражения малярией был отмечен в 2014 году в Новомосковском округе.

Переносчик возбудителя – самка малярийного комара рода Anopheles (Анофелес)  – сначала сама заражается плазмодиями от человека-носителя болезни и они начинают размножаться в организме насекомого. Когда зараженный малярийный комар кусает человека, паразиты "меняют хозяина", начинают этап размножения уже в крови человека, внедряются в красные кровяные тельца – эритроциты,  которые переносят кислород от легких к тканям и органам, а также углекислый газ от тканей к легким.

© Fotolia / Kateryna_KonПлазмодий в эритроците
© Fotolia / Kateryna_Kon
Плазмодий в эритроците

Из лопнувших эритроцитов плазмодии выходят в кровяное русло, где с ними начинает бороться иммунная система, вместе с плазмодиями убиваются и поврежденные эритроциты, развивается интоксикация организма. У человека появляются типичные симптомы малярии: волнообразная лихорадка с повышением температуры до 38–40 градусов, через 1-3 дня, периодический озноб, боли в суставах, рвота, увеличение печени и селезенки.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве. Архивное фото
© Фото : Wikipedia/Yann Forget
ВОЗ протестирует новую вакцину от малярии в африканских странах в 2018 году
В настоящее время лицензированных вакцин против малярии в мире не создано. По мнению заведующего кафедрой тропической медицины и паразитарных болезней Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова академика РАН, профессора Владимира Сергиева это направление борьбы неперспективно, так как получить результаты в ближайшее время не представляется возможным. "Приоритетным направлением научных исследований, которое всегда было свойственно отечественной науке, является определение наиболее опасных с точки зрения заражения малярией территорий и контроль численности переносчиков. Мы смотрим, какие препараты наиболее эффективно уничтожают комаров, как часто их нужно менять и с какой периодичностью, чтобы комары не привыкали.  Следим за появлением новых переносчиков, контролируем возвращение старых. Второе направление — развитие лекарственных средств, так как во многих территориях земного шара возбудители устойчивы ко многим противомалярийным препаратам. Последняя Нобелевская премия по физиологии и медицине была вручена за достижение успехов в борьбе с паразитарными болезнями, в том числе с малярией".

Профилактика малярии в эндемичных странах сводится к снижению численности популяции комаров, использованию репеллентов, а также к профилактическому лечению наиболее уязвимых для болезни групп населения – беременные женщины и дети в возрасте до 5 лет.
Малярийный комар – вот кого действительно следует бояться во время поездки в Африку или Юго-Восточную Азию. Это крохотное насекомое представляет угрозу для здоровья и жизни значительно большую, чем лев или носорог. Отличить малярийного комара от обычного невооруженным глазом можно только по посадке. В любом учебнике биологии мы читаем, что малярийный комар, садясь на тело человека, держит брюшко поднятым кверху под углом, в то время как обычный комар держит свое тело примерно параллельно поверхности кожи человека.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина Отличие малярийного комара от комара-пискуна
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Отличие малярийного комара от комара-пискуна

Малярийный комар отличается еще и размером усиков около хоботка, но это можно увидеть только под микроскопом. Личинки малярийных комаров в водоёмах располагаются параллельно поверхности воды, выставив дыхальце для потребления кислорода. Наиболее экологически безопасными являются ларвициды – бактериальные препараты, которыми обрабатывают места выплода малярийных комаров. Современные эффективные инсектицидные препараты – синтетические пиретроиды, которые применяют для обработок помещений. Для личной профилактики от укусов насекомых следует использовать репелленты и электрофумигаторы, в жарких странах необходимо ночевать под пологом, обработанным перметрином, если в помещении отсутствует кондиционер.

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