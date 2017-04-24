Эксперт: «Наука повысит эффективность производства чугуна»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова провели исследование эффективности производства чугуна в современной России и выяснили, что "эффективность доменного производства в целом, выраженная в производительности выпуска чугуна, заметно возросла в последние 10-15 лет". Производительность доменного производства измеряется в выпуске чугуна на кубометр полезного объема печи в сутки. В исследовании отмечается, что лучшие предприятия отрасли смогли достичь роста этого показателя в 1.5 раза с середины 2000-х по настоящее время. В абсолютных цифрах речь идет об увеличении выхода чугуна с 2 тонн до 3 тонн на кубометр в сутки. Например, при рабочем объеме доменной печи – около 4 тыс кубометров, ее производительность таким образом возросла с 8 до 12 тысяч тонн чугуна в сутки, или до 4 млн тонн в год.

Заведующий кафедрой политической экономии РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор Руслан Дзарасов полагает, что рост производительности во многом зависит от модернизации производственной цепочки и внедрения результатов в производство научных исследований и технологических разработок: "У России сегодня есть значительные резервы по снижению себестоимости продукции черной металлургии. Мы могли бы в значительной мере снизить издержки за счет внедрения результатов исследований, которые проведены нашими учеными". Эксперт отмечает, что для внедрения новых технологий необходимо провести глубокую модернизацию оборудования по всей производственной цепочке.

В качестве примера Р. Дзарасов привел отечественные наработки по снижению себестоимости производства чугуна за счет уменьшения затрат угольного кокса. Дело в том, что он производится из дорогого и все более дефицитного в современном мире вида высококачественного угля. Затраты кокса резко снижаются при использовании в выплавке чугуна так называемой "добавки коксующей". "Эта добавка представляет собой побочный продукт переработки нефти. И за счет снижения издержек мы могли бы, в конечном счете, даже потеснить Китай хотя бы на нашем внутреннем рынке продукции черной металлургии", добавляет эксперт. Для потребителя это означает, что на отечественном рынке появится качественная российская сталь, дополнительные стимулы к развитию металлообрабатывающего производства, станкостроения.