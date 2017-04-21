Какие ученые нужны российской науке?

Ольга Бычкова, социолог и профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге

"У нас, как мы шутили в нашей исследовательской команде, среди ученых слишком много "кулибиных" и мало "эдисонов". Можно ли искоренить тягу русского человека к чистой науке и заставить его не избегать изобретательства? Я не знаю, возможно, это наша национальная идея и ее стоит продвигать дальше. Сегодня научные кружки толкают людей в мир "субботнего понедельника" по Стругацкому, и может, их стоит закрыть или переориентировать, если мы хотим получать изобретателей, а не творцов".