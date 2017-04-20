Еще два корабля: "Роскосмос" может продлить программу испытаний "Союза"

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 20 апр — РИА Новости. "Роскосмос" может продлить программу испытаний космического корабля новой серии "Союз МС", еще два корабля, которые отправят к МКС, могут стать "тестовыми", сообщил журналистам исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

"Четыре корабля — это программа испытаний, она еще не закончилась, она должна закончиться посадкой этого ("Союз МС-04"). Не исключено, что мы можем ее продлить. На первых двух кораблях были определенные нюансы, они сейчас исправляются. Исходно предполагалось четыре корабля. Посмотри, как будут обработаны результаты предыдущих", — сказал Крикалев.

"Один-два, я думаю. Идет нормальная программа испытаний, отрабатывается матчасть", — сказал Крикалев, отвечая на вопрос журналистов, сколько может потребоваться кораблей для завершения программы испытаний.

"Союз МС-04" стартовал утром 20 апреля с космодрома Байконур с первым сокращенным с трех до двух человек экипажем для работы на Международной космической станции. Позже в четверг стало известно, что пилотируемый корабль "Союз МС-04" пристыковался к МКС. На его борту находятся российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. Третье место в "Союзе" занимает 70-килограммовый груз продуктов питания. На МКС новую экспедицию встречают Олег Новицкий ("Роскосмос"), Пегги Уитсон (NASA) и Тома Песке (ESA).