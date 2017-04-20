Военная авиация заняла позиции по траектории запуска ракеты "Союз МС-04"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Авиация Минобороны России заняла позиции на оперативных аэродромах для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04", который запланирован в четверг на 10.13 мск, сообщил журналистам помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) Ярослав Рощупкин.

"Авиация заняла позиции на оперативных аэродромах Казахастана (в Байконуре, Жезказгане, Караганде) и России (Горно-Алтайск и Кызыл) для поисково-спасательного обеспечения запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04". В обеспечении старта принимают участие 125 военнослужащих, десять вертолётов Ми-8, три самолёта Ан-26 и Ан-12, а также 15 единиц наземной техники", — отметил он.

На МКС в 10.13 мск отправится международный экипаж в составе российского космонавта Федора Юрчихина и астронавта NASA Джека Фишера.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту космического корабля организовано в центре боевого управления 14 армии ВВС и ПВО в Екатеринбурге.