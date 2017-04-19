Что делать с РАН?

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России, руководитель научно-образовательного центра Института прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН:

"Встречаясь сегодня с коллегами из Белорусской Академии наук, порадовался их изобретательности. Президент А.Г.Лукашенко сказал ученым, что не очень доволен делами Академии, но что делать с ней пока не решил. Будет думать и в сентябре скажет. Как же коллегам удалось убедить не разгонять их сразу? Они довели до президента простую мысль: ликвидация Академии обойдется дороже, чем выплата зарплат ученым за 10 лет. Красиво! Может и нам зайти с той же карты?"