Ученые впервые исследовали гигантского корабельного червя

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости

Найти его удалось международной команде биологов во главе с исследователями Северо-восточного университета и Университета Юты.

Нам сложно представить себе, как можно счастливо жить в канализационной трубе. А вот некоторые земные существа не только любят такой образ жизни, но и специально себе его организуют!

Вот, например, морской червяк Kuphus polythalamia, являясь на самом деле двустворчатым моллюском, специально строит вокруг себя защитную раковину в виде трубы. Эта раковина открывается, как очечник. Вернее, открывалась бы, — если была бы надобность выходить наружу. А так как надобности в этом нет, — зарастает даже передний отдел раковины, которая открыта обычно у настоящих корабельных червей, для того, чтобы грызть древесину.

На самом деле, Kuphus polythalamia является близким родственником как мидиям – устрицам, так и корабельным червям, которые в свое время наделали много шуму, прогрызая деревянные корабли. Однако жизнь гиганта абсолютно иная. Он живет в осадке, будучи почти полностью погруженным в ил.

" Эти так называемые черви не грызут древесину, им это просто не нужно. Они научились жить в симбиозе с хемосинтезирующими бактериями. Бактерии живут у них в жабрах и помогают перерабатывать сероводород в пищу. Поэтому строение моллюска довольно простое. Он торчит на поверхности раздвоенным концом с двумя сифонами. Один сифон впускает воду, другой – выпускает. Внутреннее строение у этих моллюсков примерно такое же, как и у мидий или устриц. А вот способ питания — экзотический. Поэтому встретить такого "зверя" в природе – это настоящее зоологическое событие! Тем более, если есть возможность его исследовать!", — пояснил Андрей Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией донной фауны океана института океанологии им. П.П.Ширшова РАН.

Когда-то корабельные черви, которых, между прочим, целых 60 видов (!) вдохновили французского инженера Марка Брюнеля на создание проходческого щита — это железная конструкция, которая помогает рабочим строить тоннели под водоемами. Посмотрим на что вдохновит этот гигантский червяк нашедших его ученых!