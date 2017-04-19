В Самаре создали уникальную систему экомониторинга по снимкам из космоса

САМАРА, 19 апр — РИА Новости. Самарские ученые создали уникальную систему экологического мониторинга по снимкам из космоса, сообщает пресс-служба самарского университета имени Королева.

"Ученые Самарского университета создали оригинальную методику мониторинга состояния природных экосистем и городской среды. Она совмещает широкие возможности космической съемки с точностью натурных наблюдений и позволяет оперативно отслеживать изменения биоэкологического состояния территорий, а также выявлять на них новые очаги неблагополучия", — говорится в сообщении.

Научную основу метода составил многолетний опыт исследований и оценки влияния антропогенного воздействия на растительный покров и почву. В разработанной учеными базе данных содержится информация о состоянии и видах растений и элементному составу почвы практически по всей территории Самарской области.

Специалисты по геоинформатике сопоставили данные наземного экологического мониторинга с космическими снимками этих территорий и разработали алгоритмы, по которым компьютер анализирует данные со снимков и с достаточной достоверностью выдает оценку экологического состояния практически любого участка земли. При этом не нужно специально заказывать космическую съемку исследуемой территории, достаточно использовать открытые для широкого доступа готовые снимки с разрешением от 1,5 метра любого космического аппарата. Как отметил завкафедрой геоинформатики и компьютерной безопасности университета Владислав Сергеев, высокая скорость компьютерного анализа снимков позволяет поставить биоэкологический мониторинг на поток.

Пока новая методика экомониторинга испытана только на некоторых территориях Самарской области, однако его научно-практическая значимость этим регионом не ограничивается. Как отметили в вузе, разработанная методология представляет интерес и для других субъектов РФ. В планах университетских специалистов по обработке данных дистанционного зондирования Земли и геоинформатике — создание общедоступного интернет-сервиса и мобильного приложения, с помощью которого широкий круг пользователей сможет самостоятельно получать оперативную и достоверную оценку биолого-экологического состояния интересующих территорий.

Предполагается, что новый сервис будет востребован проектировщиками, строителями и туристами.