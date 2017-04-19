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РИА Наука
РИА Наука

"Кассини" готовится совершить последний пролет через кольца Сатурна

12:4919.04.2017
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Акварельный Сатурн, фотография планеты-гиганта с зонда Кассини
© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Зонд "Кассини" начнет сегодня последний пролет через кольца Сатурна и выйдет на траекторию сближения с Титаном, рандеву с которым направит автоматическую станцию на путь столкновения с Сатурном в сентябре этого года, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.

"Сближение с Титаном поменяет орбиту "Кассини" таким образом, что зонд начнет не просто пролетать рядом с кольцами с внешней их стороны, а будет проходить через пустое пространство между ними и Сатурном. Подобные "нырки" будут совершаться каждую неделю до завершения миссии в сентябре. "Кассини" готовится занять свое место на последней сцене в своей опере", — отметили в НАСА.

Межпланетная станция "Кассини", проработавшая в космосе уже почти 20 лет, в конце ноября  2016 года начала последний этап в своей жизни, вступив в стадию, которая с подачи публики и журналистов стала официально называться "Финалом оперы".

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
Последний аккорд "Кассини": финал сатурнианской оперы для НАСА

В ее рамках зонд совершил ряд орбитальных маневров, благодаря которым он пролетел необычно близко от поверхности Титана, сменил траекторию движения и пролетел в начале декабря через кольца планеты-гиганта. В последующие три месяца "Кассини" два десятка раз пролетел через кольца, получил фотографии лун в них и совершил множество открытий, связанных со структурой этих газопылевых "обручей" планеты-гиганта.

Новый и последний этап в его жизни официально начинается фактически сегодня, когда Кассини начнет последний пролет через кольца Сатурна и направится на рандеву с Титаном.

Сближение с Титаном произойдет 22 апреля, и в этот день зонд в последний раз заглянет за облака самой землеподобной луны Сатурны и получит фотографии загадочных "островов" в ее крупнейших углеводородных морях, которые ученые сегодня считают скоплениями гигантских пузырей азота, всплывающих на поверхность этих "водоемов".

Кассини во время Финала Оперы
© NASA/JPL
НАСА: смерть "Кассини" поможет подготовиться к запуску "Европы-Клипера"

Кроме того, "Кассини" измерит концентрации разных газов в верхних слоях атмосферы Титана, что необходимо для измерения скорости ее испарения в космос, и попытается "нащупать" дно в нескольких небольших озерах на южном полюсе планеты, используя свою радарную установку. Покидая Титан, "Кассини" изучит то, как солнечный ветер взаимодействует с его воздухом, что также для оценки того, как долго эта луна будет обладать атмосферой.

До встречи с Титаном зонд в последний раз сфотографирует кольцо С, второе по близости кольцо к планете-гиганту, а также соберет пробы частиц пыли в пространстве между кольцами. Научная часть этого цикла будет необычно короткой из-за того, что большая часть времени будет потрачена на подготовку к финальной части "Финала оперы".

Последняя фотография морей Титана, полученная зондом Кассини
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
"Кассини" увидел "фонтаны" пузырьков в углеводородных морях Титана

Через неделю, 26 апреля, "Кассини" официально начнет эту часть миссии, и потратит последующие 22 недели на пролеты через пространство между кольцами и Сатурном. Если зонд не будет поврежден и потеряет связь с Землей в ходе последующих пролетов, то НАСА планирует разбить его о Сатурн в конце сентября этого года.

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