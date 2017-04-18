Ковальчук: утечка талантливых российских ученых за рубеж прекратилась

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Совершенствование организационной системы российской науки позволило прекратить утечку талантливой российской молодежи за рубеж, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"У нас был вначале отъезд (ученых за границу), но теперь он закончился", — сказал Ковальчук на церемонии подписания с МИА "Россия сегодня" соглашения о сотрудничестве, направленном на популяризацию российской науки.

"Сегодня мы имеем равновесное состояние нормального научного обмена — сколько человек уезжает, столько и приезжает", — добавил он.

По его словам, помимо чисто статистических доказательств этому факту есть еще одно подтверждение.

"Мы встречаемся с руководителями крупнейших зарубежных центров. Они говорят, что у них некому работать — они привыкли к потоку наших людей, а теперь у них сложности, глубинный кадровый голод", — заявил Ковальчук.