Экипаж впервые дал собственное имя космическому кораблю "Союз"

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Экипаж космического корабля "Союз МС-04" впервые дал собственное имя своему кораблю, его назвали "Арго", сообщили во вторник в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

На корабле "Союз МС-04" к МКС отправятся 20 апреля 2017 года российский космонавт Федор Юрчихин и астронавт NASA Джек Фишер.

"У транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-04" появилось собственное имя – "Арго", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦПК.

Командир корабля Фёдор Юрчихин рассказал, как появилась идея назвать корабль именно таким образом.

"С точки зрения названия собственного корабля, это старая была моя мечта, чтобы корабль имел какое-то название. Все начинается с "первоистоков", если мы космонавты называемся, и астронавты, то "навтис" это пошло от аргонавтов", — объяснил он.

Юрчихин также поведал о различных взглядах двух членов экипажа на "определение половой принадлежности" корабля. По словам российского космонавта, корабль имеет "абсолютно мужской, хороший нормальный характер". Джек Фишер, напротив, считает, что корабль – невеста космонавтов.

"У нас с ним (с Джеком Фишером – ред.) разное виденье корабля, он считает, что корабль женского рода, и это невеста наша на выданье к нам. Он попросил даже благословения у главного конструктора, Сергея Романова", — рассказал Юрчихин.

Космонавт отметил, что слово "Агро" уже начало приживаться не только у экипажа корабля, но и среди сотрудников отрасли, так или иначе занятых в подготовке "Союза" к отправке на МКС. Следующий экипаж, по словам Юрчихина, уже задумывается о том, как назвать корабль "Союз МС-05".

"Союз" получает собственное имя не впервые, так, прибывшему на МКС 5 апреля 2011 года "Союз ТМА-21" с космонавтами Александром Самокутяевым и Андреем Борисенко и астронавтом Рональдом Гараном на борту было в честь 50-летия первого полета человека в космос присвоено имя "Юрий Гагарин".

В ЦПК РИА Новости уточнили, что подобное название является неофициальным, применяется, в основном, членами экипажа и не нанесено на поверхность корабля.