"Русские хакеры": как в МФТИ готовят лучших программистов мира

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Сотрудники московского Физтеха рассказали о том, как МФТИ готовит победителей международных конкурсов по программированию, почему институт не боится приглашать на эти школы конкурентов и как это помогает России распространять культурное влияние.

"С одной стороны, мы глобально понимаем, что Китай является нашим основным конкурентом, и есть опасения, что мы их научим, но сами потеряем. Но все на самом деле наоборот – чем больше мы кооперируемся с коллегами, тем мы сами же больше получим. Мы же не только учим, но и получаем задачи от представителей тех стран, с которыми мы работаем, и сами же становимся сильнее. Ребята могут сравнить себя и понять, где нужно себя улучшить", — рассказывает Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования МФТИ.

Конкурсы ACM ICPC — это самые престижные и массовые олимпиады для программистов. С 1970-х годов их проводил университет A&M в Техасе, но всемирными они стали лишь после 1997 года, когда проект начала спонсировать компания IBM.

Как рассказал Малеев, Россия участвует в соревнованиях с 1993 года, а в 2000 году российские студенты впервые стали чемпионами мира. За последующие 17 лет российские команды 11 раз брали первые места и всегда претендовали на лидерство в финале. Конкуренцию им составляют Китай, Польша, Австралия и Швеция.

МФТИ участвует в этих конкурсах только с 2008 года, так как до того в университете не было сильных программистских традиций. В 2012 году Малеев и его единомышленники решили проводить открытые сборы для подготовки к финалу — сначала с участием сильнейших российских команд, а потом и программистов со всего мира.

"Репетиция финала"

Как рассказывает Малеев, эти сборы являются практически полноценной, максимально приближенной к "боевым условиям" имитацией того, что обычно происходит во время финалов ACM ICPC. Помимо математической и IT-подготовки, такие сборы нужны в том числе и для того, чтобы участники финала были морально и физически готовы к тому, что их ожидает на конкурсе, и знали, как правильно взаимодействовать друг с другом.

Центр развития IT-образования, добавляет Михаил Тихомиров, главный тренер школы и финалист нескольких крупных международных и российских турниров, проводит тренировки в двух форматах – для начинающих команд, планирующих добраться до полуфинала, и для финалистов ACM ICPC. В первом формате больше внимания уделяется решению конкретного класса задач, а во втором – общекомандным взаимодействиям и психологии.

© Фото: Центр развития ИТ-образования МФТИ/Александр Ломакин Алексей Малеев, директор Центра развития ИТ-образования

По словам Малеева, уровень сборов для финалистов так высок, что в них принимают участие практически все ведущие команды программистов со всего мира. В прошлом году сразу восемь из 13 команд-победителей ACM ICPC были участниками весенних тренировок в МФТИ. "Фактически наши тренировки можно назвать неофициальной "репетицией финала", — отмечает директор Центра развития IT-образования.

Этот стало одной из причин того, почему подобные тренировки совершенно открыты и МФТИ приглашает на них всех, кто изъявит желание проверить свои силы в почти полноценной боевой обстановке. Высокий уровень участников таких школ, как отмечает Малеев, позволяет оценить общий уровень соперников и помогает российской программистской школе поддерживать себя на высоком уровне.

Это крайне важно, так как уровень "русских хакеров" привлекает самых талантливых зарубежных участников ACM ICPC и заставляет их ориентироваться на российских победителей конкурса и их тренеров, когда-то также участвовавших и побеждавших в подобных IT-олимпиадах. В этом году, по словам Малеева, на сборы приехали 170 студентов и тренеров, представлявших 19 стран и 44 университета.

Все обучение, как поясняет директор Центра развития IT-образования, для участников фактически бесплатно – им нужно заплатить лишь организационный сбор (около 500 долларов) и самостоятельно приехать в Москву. Проживание, питание, экскурсии и остальные пункты программы недельных курсов оплачиваются спонсорами проекта – крупнейшими российскими и зарубежными IT-компаниями, такими как Mail.Ru Group, Kaspersky Lab, Huawei, Snapchat, Facebook и многие другие.

"Для чего они это делают? Понятно, что делают они это не просто ради развития бренда. Сейчас на рынке наблюдается острая нехватка кадров, и в университетах просто некому готовить следующее поколение программистов, так как все они уходят в бизнес. Поддерживая нас и популяризируя программирование, эти компании решают собственные проблемы, сокращая разницу между спросом на программистов и предложением", — объясняет Малеев.

"Русских хакеров не видел"

Неофициальный командный зачет школы в этом году получился интересным – в первые пять дней с большим отрывом лидировала команда студентов из университета Цинхуа (Китай), однако в последний день они неожиданно выступили слабо, заняв лишь пятое-шестое место.

Причиной поражения китайской команды, как отметил судья школы Олег Христенко, стало то, что они начали решать две самые сложные задачи, с которыми ни одна другая команда так и не смогла справиться. Одну задачу китайские студенты решили, но потеряли на ней слишком много времени и упустили лидерство.

© Фото: Центр развития ИТ-образования МФТИ/Александр Ломакин Судья Олег Христенко следит за успехами команд на «инсценировке» финала олимпиады по программированию

По мнению Христенко, сделали они это не специально – все задачи, выбранные для последнего дня работы школы, были очень сложными и максимально близкими к тому, что предлагается на настоящем финале ACM ICPC, который пройдет в этом году в городе Рапид-Сити в американском штате Южная Дакота. Понять, какие из них самые сложные, в первый час конкурса было невозможно, поэтому здесь, скорее всего, все решила случайность.

В итоге первое место заняли студенты из СпбГУ, второе — австралийская команда из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, третье и четвертое – Университет ИТМО в Санкт-Петербурге и одна из двух команд МФТИ.

Как добавил Малеев, все команды видят результаты друг друга в первые четыре часа "IT-марафона", что иногда позволяет им идти на хитрость, придерживая одну или несколько уже решенных задач до того момента, когда вывод результатов на табло замораживается. Подобный подход позволяет получить преимущество, но он сопряжен с риском – за каждую задачу начисляются штрафные минуты, пока она не решена, и это уменьшает соблазн придерживать решения.

Оливер, один из участников австралийской команды, признался, что "нигде не видел русских хакеров", но предположил, что эта школа была бы самым вероятным местом, где их можно встретить. По его словам, сложность задач и уровень конкурентов в последний день тренировок были очень близкими к тому, что он ожидает увидеть на конкурсе ACM ICPC. Тренер Джордж, готовящий команду Австралии, подтвердил, что уровень конкуренции в школе был близок к финалу, и выразил желание еще раз поучаствовать в ее работе.

Малеев в свою очередь подчеркнул, что и МФТИ, и школа стараются жить строго вне политики и пока ни один российский финалист ACM ICPC и просто участник школы не интересовал силовые структуры. По его словам, подобные сборы помогают распространять влияние России иными, более мирными путями. "Мы работаем с мировой элитой. Мы не только учим их решать задачи, но и прививаем русские культурные ценности. Мы повели их Третьяковку, музей космонавтики и на другие достопримечательности. Каждый получает маленькую прививку нашей культуры".

"Коллеги в Штатах часто слышат, что высокий уровень подготовки наших команд пытаются увязать с "русскими хакерами" и прочими мемами, связанными с ними. Никакого прямого отношения к кибербезопасности наши чемпионаты не имеют, и никаких специальных задач такого рода у нас нет. Наши выпускники почему-то не становятся хакерами. Хорошо это или плохо, я не знаю, но, возможно, нам стоит поработать над этим в будущем", — заключает Малеев.