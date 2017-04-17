Пуск грузового космического корабля "Тяньчжоу-1" состоится в течение недели

ПЕКИН, 17 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Пуск первого космического корабля КНР "Тяньчжоу-1" ("Небесный корабль-1") состоится в течение недели, передает в понедельник агентство Синьхуа.

По данным агентства, пуск состоится между 20 и 24 апреля.

Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая (CCTV), в понедельник ракета-носитель "Чанчжэн-7" для запуска в космос "Тяньчжоу-1" была размещена на стартовой площадке космодрома "Вэньчан" в провинции Хайнань и готова к запуску. В начале марта группа специалистов прибыла на космодром для подготовки ракеты-носителя к старту.

Ракета-носитель "Чанчжэн-7" способна доставить на околоземную орбиту до 13,5 тонны груза. Сообщалось, что масса "Тяньчжоу-1" при полной загрузке составит 13 тонн, при этом он сможет доставить на орбиту шесть тонн грузов.