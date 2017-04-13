"Роскосмос" представил фотовыставку уникальных снимков с орбиты

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" представила фотовыставку уникальных снимков, сделанных за последние несколько лет российскими космонавтами с борта Международной космической станции (МКС).

Экспозиция, подготовленная с участием московского городского отделения "Единой России", включают в себя фотографии боевых кораблей на параде Победы в Севастополе и гигантский тайфун Майсак, снимки ночных российских городов и печально известный на весь мир Чернобыль, изгибы побережья Крыма и мост на остров Русский.

Фотовыставка приурочена к Дню космонавтики и демонстрируется с сегодняшнего дня в здании Союза архитекторов России.

Открытие прошло при участии представителей "Роскосмоса", депутата Госдумы Петра Толстого, руководителя исполкома московского городского регионального отделения "Единой России" Олега Смолкина.