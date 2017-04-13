Ученые нашли мощный антисептик в крови "драконов"

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Биологи нашли в крови комодских варанов необычно мощный антисептик, убивающий многих опасных бактерий, в том числе и некоторых неуязвимых "супер-микробов", стойких к действию антибиотиков, говорится в статье, опубликованной в журнале npj Biofilms and Microbiomes.

"Данное вещество является нечто большим, чем просто антисептик или антибиотик – белок VK25 и его синтетический аналог DRGN-1 не только убивают множество разных микробов, но помогает затягиваться ранам, стимулируя рост клеток кожи и уничтожая бактериальные пленки. Все это указывает на то, что данный белок можно использовать в качестве основы для крема для лечения ран", — рассказывают Моника ван Хук (Monique van Hoek) из университета Джорджа Мейсона в Фейрфаксе (США) и ее коллеги.

Комодские вараны (Varanus komodoensis), или "драконы", как их называют местные жители, являются крупнейшим видом ящериц на Земле, измельчавшими наследниками гигантских трехметровых мега-варанов Австралии, с которыми сражались первые аборигены южного континента. Вараны входят в десятку самых популярных рептилий планеты не только из-за своих размеров, но и манеры охоты – они используют своеобразное "биологическое оружие" для добычи обеда.

Слюна и рот варанов, как обнаружили биологи около десяти лет назад, содержит в себе целый букет различных смертоносных бактерий, вызывающих сепсис и гангрену при попадании в тело человека или животных. Некоторые ученые, правда, оспаривают такую возможность, считая, что микробы попадают в слюну варанов случайно, вместе с поедаемой ими падалью. В любом случае, эти бактерии, несмотря на их опасность, никак не мешают жизни самого хищника, что заставило ван Хук и ее коллег, а также многих других ученых, искать в крови варанов и в их слюне вещества, защищающие их от атак микробов.

Для поиска таких секретов команда ван Хук несколько лет назад разработала специальные наночастицы, которые позволяют "вылавливать" различные белки из образцов крови или клеток, размножать их и изучать их структуру. Используя эти частицы, два года назад ван Хук и ее коллеги нашли четыре десятка белков-антисептиков в крови аллигаторов, и сейчас они проверили их работу на варанах.

Оказалось, что кровь варанов содержит в себе единственный, но очень мощный белок-антисептик VK25. Это вещество, как показали эксперименты на мышах, зараженных разными видами опасных микробов, может уничтожать сразу несколько видов патогенов, ослабляя их клеточные стенки и разрушая пленки из бактерий, формирующиеся на краях раны.

В частности, VK25 успешно уничтожил колонии золотистого стафилококка, синегнойной палочки, бактерию-"киллер" Burkholderia thailandensis, убивающую человека за 24 часа, а также возбудителей туляремии и ряда других опасных болезней.

Помимо этого, данное вещество имеет еще одно полезное свойство – оно стимулирует миграцию клеток кожи и тем самым ускоряет затягивание раны даже в тех случаях, когда в ней отсутствуют микробы и связанные с ними воспалительные процессы.

Открыв столь интересное вещество, ученые попытались сделать его еще более эффективным, внося случайные мутации в структуру белка VK25. Продуктом этих усилий стало создание вещества DRGN-1 — более эффективной синтетической версии VK25, отличающейся от прародителя всего на две аминокислоты.

В ближайшее время ученые планируют проверить, будет ли DRGN-1 подавлять четырех других опасных микробов, заражающих раны, и приступят к доклиническим испытаниям на крысах и других животных.