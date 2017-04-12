Россия должна наращивать свой потенциал в космической сфере, заявил Путин

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия продолжит наращивать свой потенциал в космической сфере, в ближайшие десять лет должны появиться прорывные разработки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы ответить на все вызовы, необходимо наращивать свой собственный потенциал. Россия обеспечила независимый доступ (в космос) на территории нашей страны, построив новый космодром "Восточный". Рядом с ним появится город Циолковский, а также новый технопарк с уникальными условиями для изучения космоса", — сказал Путин, выступая на торжественном вечере, посвященном Дню космонавтики.

Как отметил Путин, этот технопарк "станет составной частью формируемой в нашей стране современной исследовательской инфраструктуры наряду с научными центрами и новыми лабораториями, которые будут работать в тесном взаимодействии со знаменитыми конструкторскими бюро и высокотехнологичным бизнесом".

"Уже в ближайшее десятилетие предстоит создать конкурентоспособные прорывные разработки — передовые современные материалы, собственная компонентная база, новый тип ракет-носителей и пилотируемый корабль", — сообщил он.

Президент подчеркнул, что российская космическая программа "должна вести страну вперед, стать мощным стимулом для развития технологий и образования, способствовать расширению знаний не только о космосе, но и о нашей планете".

Президент РФ подчеркнул также необходимость "дальше укреплять международное сотрудничество в космосе, прежде всего в области прикладных и фундаментальных исследований". "Таким примером является российско-европейская миссия по исследованию Марса, а также работа на Международной космической станции", — отметил президент. Он напомнил, что "Россия на сегодняшний день единственная страна, которая доставляет на МКС космонавтов".

Путин добавил, что "успех космической программы России зависит от людей, поэтому очень важно привлечь к решению интересных, по-настоящему амбициозных задач молодые поколения исследователей с высоким уровнем знаний и передовыми компетенциями". "Нужно верить в себя и собственные силы, идти навстречу к мечте, добиваться технологических и научных прорывов", — призвал он. Как заявил президент РФ, "те, кто работают сегодня в космической отрасли, достойно продолжают подвиг ветеранов, стремятся к лидерству, это у нас в крови — быть сильными".