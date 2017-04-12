Космонавт Борисенко надеется, что на Марс ступят сразу несколько человек

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 12 апр — РИА Новости. Вернувшийся с МКС 10 апреля российский космонавт Андрей Борисенко надеется, что на Марс одновременно ступят несколько землян, сообщил он журналистам в среду.

"Нужно понимать и отдавать себе отчет, что это будет не чисто национальная программа какой-либо страны. Это будет международный экипаж. Я думаю, что то, кто первым ступит на Марс, не на нашем уровне будет решаться. Хочется надеяться, что на Марс одновременно ступят два человека, или три человека, представители тех стран, которые будут принимать участие в этом проекте", — сказал он на послеполетной пресс-конференции.

Вернувшийся с ним космонавт Сергей Рыжиков заявил, что готов отправиться на Марс в подобной экспедиции.

"Конечно, готовы, что там спрашивать, всегда готовы!" — сказал он.

Космонавты миссии МКС 49/50 Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн Кимброу (США) провели на станции 173 дня и вернулись на Землю 10 апрел 2017 года.