Космонавт Борисенко надеется, что на Марс ступят сразу несколько человек

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 12 апр — РИА Новости. Вернувшийся с МКС 10 апреля российский космонавт Андрей Борисенко надеется, что на Марс одновременно ступят несколько землян, сообщил он журналистам в среду.
Вернувшийся с ним космонавт Сергей Рыжиков заявил, что готов отправиться на Марс в подобной экспедиции.
"Конечно, готовы, что там спрашивать, всегда готовы!" — сказал он.
Космонавты миссии МКС 49/50 Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и астронавт Роберт Шейн Кимброу (США) провели на станции 173 дня и вернулись на Землю 10 апрел 2017 года.