День космонавтики в Циолковском: праздник работников Восточного

ЦИОЛКОВСКИЙ (КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. День Космонавтики жители Углегорска — населенного пункта рядом со строящемся в Амурской области космодромом Восточный — давно считают своим профессиональным праздником. До 1996 здесь находилась 27 —я ракетная дивизия, с космодрома Свободный было произведено 5 запусков. Сейчас наименование Углегорск исчезает даже с официальных бланков, населенный пункт по документам стал частью наукограда Циолковский, но для удобства его называют старым микрорайоном. Как здесь встретили 12 апреля и что изменилось после 28 апреля 2016 года, когда с Восточного был произведен первый запуск, узнала корреспондент РИА Новости.

Год после первого запуска

"C праздником!" — звучит с раннего утра в холодном воздухе Углегорска. Этот населенный пункт рядом с космодромом Восточный теперь называют микрорайоном 27-й Краснознаменной дивизии, а микрорайон в наукограде Циолковский — "Звездным". Все вместе — ЗАТО Циолковский.

Торжественное построение в День космонавтики провели возле культурно- досугового центра в старом микрорайоне. На термометре минус 8, в строю около 300 человек.

Представители студенческого отряда из Краснодара, которые приехали строить Циолковский, пытаются укрыться от холодов флагом отряда. Местные жители — более закаленные: голоса бодрые, в руках воздушные шары. Большинство обсуждают апрель прошлого года и первый запуск с Восточного.

Мария Егоровна в Углегорске живет уже 50 лет. "Я смотрела еще первый запуск с космодрома Свободный, когда здесь была 27- я, ракетная дивизия. Мы смотрели тогда от восемнадцатого дома, это был первый построенный в Углегорске дом, мы заселились первыми с мужем, и еще семь семей",- вспоминает пенсионерка.

Молодая мама Вероника пришла на построение вместе с восьмимесячной дочерью Соней. Она приехала сюда с Урала, вместе с мужем, сотрудником космодрома Восточный. На первый запуск она смотрела тоже вместе с дочкой, но тогда только еще ожидала ее появления на свет.

"У меня сохранилось видео с первого запуска, я снимала на телефон, была тогда на шестом месяце беременности, дочь подрастет, буду ей показывать", — улыбается Вероника.

Над строем выделяются голубые пилотки — это аэрокосмический класс.

"Зуев Василий, Устинов Кирилл ",- с достоинством представляются шестиклассники,- мы занимаемся в кружке авиамоделирования, есть и девочки, они даже быстрее все собирают, они уже покрасили свою ракету".

Ребята немного расстроены — хотели запустить модели ракеты к 12 апреля, но не успели и перенесли на 9 мая.

Сейчас авиамоделирование у школьников — это элективный курс, со следующего года собирать ракеты будут уже на оценку. А пока все они мечтают работать на космодроме и… бегают в новый Циолковский кататься на лифтах — в старом Углегорске дома не выше четвертого этажа.

Пополнение Байконура

"В этом году к нам в класс приехали трое новеньких, они с Байконура",- рассказали мальчишки с аэрокосмического класса.

Глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина отмечает, что строительство Восточного, а потом и первый запуск в апреле 2016 года постепенно выравнивает демографическую ситуацию в старом Углегорске.

"В этом году мы уже принимали детей в первый класс на уровне лучших времен, когда здесь стояла 27-я ракетная дивизия. С Байконура едут специалисты, с Плесецка, приезжают сотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, привозят семьи. Сейчас количество жителей приближается к девяти тысячам человек, год назад было около 7,5 тысяч",- рассказала Зенина.

Максим Олейников — один из тех, кто вместе с женой и ребенком приехал с Байконура работать на Восточный. По случаю праздника на сцене культурно-досугового центра он исполнил песню "Трава у дома".

"На Байконуре я работал на "Протоне", а здесь "Союз", совершенно другая ракета, пришлось переучиваться, но за Восточным будущее, поэтому мы переехали",- рассказал Олейников.

Новорожденные нового наукограда получают медаль "Рожденный в Циолковском". Пока таких медалей девять — по числу прибавлений в молодых семьях. Теперь жители старого микрорайона мечтают о своем родильном доме, он должен появиться, когда в Циолковском будет построена вторая очередь поликлиники федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Мы все здесь патриоты

По словам Зениной, и в старом Углегорске и в новом Циолковском "все патриоты".

"До 1996 года здесь была 27-я ракетная дивизия, космодром Свободный просуществовал 10 лет, было произведено пять запусков. То есть практически 90% населения носили погоны, в том числе и женщины. И сейчас Роскосмос — наше градообразующее предприятие, то есть 12 апреля — профессиональный праздник для всех жителей Углегорска",- рассказала Зенина.

12 апреля признаться в своей любви к космосу можно было в музее космодрома Восточный, сюда специально привезли стенд- инсталляцию "Гагаринский старт"- макет ракеты со специальной кнопкой. Кнопка — своеобразный "индикатор любви", позволяет посчитать всех, признавшихся в любви к космосу. Инсталляция до этого побывала в нескольких городах-миллионниках, и в Углегорске вызвала большой интерес у школьников. Одни спешили нажать, вторые — непременно сделать фото на память.

Впрочем, помнят местные жители и совсем другую историю. Во времена, когда в Углегорске стояла ракетная дивизия, в школе у второклассников после встречи с работниками космической отрасли спросили, как звали первую женщину-космонавта.

"Спрашивают у детей — те молчат. Снова вопрос — тишина, и тогда им подсказывают: "Ну, Валентина…". И дети хором: "Валентина Семеновна!". Дело в том, что так звали классную руководительницу второклассников",- вспоминает руководитель ЗАТО.

Сейчас подобных казусов нет — в Углегорске очень много тематических плакатов и даже графити на центральной улице посвящено космосу.

Время первых

В День космонавтики в Углегорске возложили цветы к бюстам Юрия Гагарина и Константина Циолковского. А центральным событием праздичной программы стал показ фильма Тимура Бекмамбетова "Время первых". Всероссийский показ ленты, основанной на реальной истории полета корабля "Восход-2", во время которого был осуществлен первый в истории выход человека в открытый космос, начался 6 апреля.

В создании картины на всех этапах — от разработки сценария до выпуска фильма на экраны- принимал непосредственное участие дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В фильме воссоздан героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года.

"Алексей Архипович (Леонов — ред) фильм видел на премьере в Москве 29 марта. Он сказал, что когда он на это смотрит, ему становится очень-очень страшно. Что когда он это делал, он не задумывался о том, с какими катастрофическими вещами ему приходилось сталкиваться.

А после того, как он это увидел, он понял, что это действительно было очень страшно",- рассказала перед показом фильма в Углегорске представитель кинокомпании Тимура Бекмамбетова "Базелевс" Дарья Воротынцева.

Картину показали в Лондоне при поддержке Центра космонавтики и планируют показать в Нью-Йорке. В Углегорске "Время первых" 12 апреля посмотрели инженеры-ракетчики с космодрома Восточный.

"Это наверное даже не фильм, а история, которая не может никого оставить равнодушным",- подвел итог под общими впечатлениями Максим Олейников.

Космодром "Восточный" строится близ поселка Углегорск (город Циолковский) в Амурской области. Первый старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года, ракета вывела на орбиту три спутника.