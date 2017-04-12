День космонавтики в Циолковском: праздник работников Восточного

ЦИОЛКОВСКИЙ (КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ), 12 апр — РИА Новости, Елена Тимошенко. День Космонавтики жители Углегорска — населенного пункта рядом со строящемся в Амурской области космодромом Восточный — давно считают своим профессиональным праздником. До 1996 здесь находилась 27 —я ракетная дивизия, с космодрома Свободный было произведено 5 запусков. Сейчас наименование Углегорск исчезает даже с официальных бланков, населенный пункт по документам стал частью наукограда Циолковский, но для удобства его называют старым микрорайоном. Как здесь встретили 12 апреля и что изменилось после 28 апреля 2016 года, когда с Восточного был произведен первый запуск, узнала корреспондент РИА Новости.
"C праздником!" — звучит с раннего утра в холодном воздухе Углегорска. Этот населенный пункт рядом с космодромом Восточный теперь называют микрорайоном 27-й Краснознаменной дивизии, а микрорайон в наукограде Циолковский — "Звездным". Все вместе — ЗАТО Циолковский.
Торжественное построение в День космонавтики провели возле культурно- досугового центра в старом микрорайоне. На термометре минус 8, в строю около 300 человек.
Представители студенческого отряда из Краснодара, которые приехали строить Циолковский, пытаются укрыться от холодов флагом отряда. Местные жители — более закаленные: голоса бодрые, в руках воздушные шары. Большинство обсуждают апрель прошлого года и первый запуск с Восточного.
Мария Егоровна в Углегорске живет уже 50 лет. "Я смотрела еще первый запуск с космодрома Свободный, когда здесь была 27- я, ракетная дивизия. Мы смотрели тогда от восемнадцатого дома, это был первый построенный в Углегорске дом, мы заселились первыми с мужем, и еще семь семей",- вспоминает пенсионерка.
Молодая мама Вероника пришла на построение вместе с восьмимесячной дочерью Соней. Она приехала сюда с Урала, вместе с мужем, сотрудником космодрома Восточный. На первый запуск она смотрела тоже вместе с дочкой, но тогда только еще ожидала ее появления на свет.
"У меня сохранилось видео с первого запуска, я снимала на телефон, была тогда на шестом месяце беременности, дочь подрастет, буду ей показывать", — улыбается Вероника.
Над строем выделяются голубые пилотки — это аэрокосмический класс.
"Зуев Василий, Устинов Кирилл ",- с достоинством представляются шестиклассники,- мы занимаемся в кружке авиамоделирования, есть и девочки, они даже быстрее все собирают, они уже покрасили свою ракету".
Ребята немного расстроены — хотели запустить модели ракеты к 12 апреля, но не успели и перенесли на 9 мая.
Сейчас авиамоделирование у школьников — это элективный курс, со следующего года собирать ракеты будут уже на оценку. А пока все они мечтают работать на космодроме и… бегают в новый Циолковский кататься на лифтах — в старом Углегорске дома не выше четвертого этажа.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.
"В этом году к нам в класс приехали трое новеньких, они с Байконура",- рассказали мальчишки с аэрокосмического класса.
Глава ЗАТО Циолковский Марина Зенина отмечает, что строительство Восточного, а потом и первый запуск в апреле 2016 года постепенно выравнивает демографическую ситуацию в старом Углегорске.
"В этом году мы уже принимали детей в первый класс на уровне лучших времен, когда здесь стояла 27-я ракетная дивизия. С Байконура едут специалисты, с Плесецка, приезжают сотрудники из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, привозят семьи. Сейчас количество жителей приближается к девяти тысячам человек, год назад было около 7,5 тысяч",- рассказала Зенина.
Максим Олейников — один из тех, кто вместе с женой и ребенком приехал с Байконура работать на Восточный. По случаю праздника на сцене культурно-досугового центра он исполнил песню "Трава у дома".
"На Байконуре я работал на "Протоне", а здесь "Союз", совершенно другая ракета, пришлось переучиваться, но за Восточным будущее, поэтому мы переехали",- рассказал Олейников.
Новорожденные нового наукограда получают медаль "Рожденный в Циолковском". Пока таких медалей девять — по числу прибавлений в молодых семьях. Теперь жители старого микрорайона мечтают о своем родильном доме, он должен появиться, когда в Циолковском будет построена вторая очередь поликлиники федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
"До 1996 года здесь была 27-я ракетная дивизия, космодром Свободный просуществовал 10 лет, было произведено пять запусков. То есть практически 90% населения носили погоны, в том числе и женщины. И сейчас Роскосмос — наше градообразующее предприятие, то есть 12 апреля — профессиональный праздник для всех жителей Углегорска",- рассказала Зенина.
12 апреля признаться в своей любви к космосу можно было в музее космодрома Восточный, сюда специально привезли стенд- инсталляцию "Гагаринский старт"- макет ракеты со специальной кнопкой. Кнопка — своеобразный "индикатор любви", позволяет посчитать всех, признавшихся в любви к космосу. Инсталляция до этого побывала в нескольких городах-миллионниках, и в Углегорске вызвала большой интерес у школьников. Одни спешили нажать, вторые — непременно сделать фото на память.
Впрочем, помнят местные жители и совсем другую историю. Во времена, когда в Углегорске стояла ракетная дивизия, в школе у второклассников после встречи с работниками космической отрасли спросили, как звали первую женщину-космонавта.
"Спрашивают у детей — те молчат. Снова вопрос — тишина, и тогда им подсказывают: "Ну, Валентина…". И дети хором: "Валентина Семеновна!". Дело в том, что так звали классную руководительницу второклассников",- вспоминает руководитель ЗАТО.
Сейчас подобных казусов нет — в Углегорске очень много тематических плакатов и даже графити на центральной улице посвящено космосу.
Успешное освоение космоса невозможно без надежных космических кораблей. В России разрабатывается пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК) «Федерация». На борту «Федерации» могут достаточно комфортно разместиться до шести членов экипажа.
На эффективность работы космонавтов значительно влияет правильная организация пространства. В обитаемом отсеке «Федерации», помимо систем управления, имеются кухонный блок, медицинский пункт, туалет и помещение для уединения. Дизайн и эргономика интерьера ПТК «Федерация» созданы в Инжиниринговом центре прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС».
Новый корабль получит новые полетные кресла из углепластика. Впервые в российской космонавтике предусмотрена регулировка размеров, что позволяет подогнать кресло под космонавта любого роста. Таким образом, кресла становятся многоразовыми и их больше не нужно отливать отдельно под каждого члена экипажа.
В космической технике используются самые современные материалы. Один из них – гибридное металл-органическое соединение – перовскит. Перовскиты могут применяться в гибких солнечных батареях, светодиодах, лазерах, мониторах и фотодекторах высокой чувствительности. Ряд ученых даже предсказывает в ближайшее время «перовскитовую революцию», которая кардинально изменит многие технологии.
Планируется, что «Федерация» сможет находиться в автономном полете до 30 суток, а в составе станции до года. С управлением «Федерацией», реализованным с помощью джойстика и системы сенсорных мониторов, справится один человек.
В космосе нет «станций подзарядки», поэтому для дальних экспедиций необходимы источники энергии, способные без замены и обслуживания работать десятки лет. На фото бетавольтаический преобразователь («ядерная батарейка») – источник электроэнергии, получаемой за счет преобразования энергии распада радиоактивных материалов.
В различных устройствах корабля – от двигателей до систем навигации – необходимы мощные и эффективные источники магнитного поля. Такими источниками являются постоянные магниты на основе редкоземельных магнитотвердых материалов. Они способны работать при экстремальных температурах открытого космоса (от – 180 до +150 градусов Цельсия).
Возможно, что иллюминаторы космических кораблей будущего будут изготовлены из искусственных сапфиров (монокристалических корундов). Этот материал получают из особо чистого оксида алюминия. По прочности он сопоставим со сталью.
Из-за высокой солнечной радиации грунт на поверхности Луны сильно ионизирован. Во время экспедиций на Луну он может налипать на технику и скафандры космонавтов. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо провести испытания на Земле. Для производства аналога лунного грунта консорциумом в составе НИТУ «МИСиС», ФГУП «ТУСУР», Томского государственного университета и НП «Научно-образовательный центр «Иновационные горные технгологии» ЦИКТ разработана плазменная установка.
Цель любой космической экспедиции не только добраться до пункта назначения, но и провести научные исследования. Одним из инструментов для сканирования земной поверхности и космического пространства являются фотоприемники.
Первый полёт «Федерации» ожидается в 2021 году. «Федерация» будет доставлять космонавтов и грузы к МКС и на лунную орбиту. В дальнейшем этот корабль должен стать участником полета на Луну и к астероидам.
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Время первых
В День космонавтики в Углегорске возложили цветы к бюстам Юрия Гагарина и Константина Циолковского. А центральным событием праздичной программы стал показ фильма Тимура Бекмамбетова "Время первых". Всероссийский показ ленты, основанной на реальной истории полета корабля "Восход-2", во время которого был осуществлен первый в истории выход человека в открытый космос, начался 6 апреля.
В создании картины на всех этапах — от разработки сценария до выпуска фильма на экраны- принимал непосредственное участие дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов — первый человек, вышедший в открытый космос. В фильме воссоздан героический полет Алексея Леонова и Павла Беляева на космическом корабле "Восход-2" в марте 1965 года.
"Алексей Архипович (Леонов — ред) фильм видел на премьере в Москве 29 марта. Он сказал, что когда он на это смотрит, ему становится очень-очень страшно. Что когда он это делал, он не задумывался о том, с какими катастрофическими вещами ему приходилось сталкиваться.
А после того, как он это увидел, он понял, что это действительно было очень страшно",- рассказала перед показом фильма в Углегорске представитель кинокомпании Тимура Бекмамбетова "Базелевс" Дарья Воротынцева.
Картину показали в Лондоне при поддержке Центра космонавтики и планируют показать в Нью-Йорке. В Углегорске "Время первых" 12 апреля посмотрели инженеры-ракетчики с космодрома Восточный.
"Это наверное даже не фильм, а история, которая не может никого оставить равнодушным",- подвел итог под общими впечатлениями Максим Олейников.
Космодром "Восточный" строится близ поселка Углегорск (город Циолковский) в Амурской области. Первый старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома состоялся 28 апреля 2016 года, ракета вывела на орбиту три спутника.
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