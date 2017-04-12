Медведев рассказал, что поможет России лидировать в космической сфере

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что опыт и стремление сотрудников к новым вершинам помогут России всегда оставаться в числе лидеров освоения космоса.

"Примите мои поздравления с Днём космонавтики… Путь к звёздам для всего человечества проложил наш легендарный Юрий Гагарин. Но за его подвигом – труд многих тысяч людей: конструкторов, инженеров, учёных, изобретателей, строителей, которые мечтали о космических далях и делали всё для того, чтобы эта мечта сбылась. Благодаря этим выдающимся людям наша страна стала первопроходцем по многим космическим дорогам", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Медведев отметил, что сейчас мы гордимся не только прошлыми заслугами, но и нынешними достижениями работников ракетно-космической отрасли – от строителей космодрома Восточный до участников многомесячных экспедиций на МКС.

"Уверен, ваша энергия, опыт и стремление к новым вершинам помогут России всегда оставаться в числе лидеров освоения космоса. Ведь, как говорил С.П.Королёв: "…То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, завтра – свершением. Нет преград человеческой мысли!" — добавил российский премьер-министр.

День космонавтики, посвященный первому полету человека в космос, отмечается ежегодно 12 апреля. Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества орбитальный облет Земли. Полет продлился 1 час и 48 минут. Спустя год указом президиума Верховного Совета СССР эта дата была установлена как День космонавтики, а 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генасамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

Подробнее о традиции празднования Дня космонавтики читайте в справке РИА Новости >>