Медведев рассказал, что поможет России лидировать в космической сфере
10:4912.04.2017
(обновлено: 11:03 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики, отметив, что опыт и стремление сотрудников к новым вершинам помогут России всегда оставаться в числе лидеров освоения космоса.
"Примите мои поздравления с Днём космонавтики… Путь к звёздам для всего человечества проложил наш легендарный Юрий Гагарин. Но за его подвигом – труд многих тысяч людей: конструкторов, инженеров, учёных, изобретателей, строителей, которые мечтали о космических далях и делали всё для того, чтобы эта мечта сбылась. Благодаря этим выдающимся людям наша страна стала первопроходцем по многим космическим дорогам", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Медведев отметил, что сейчас мы гордимся не только прошлыми заслугами, но и нынешними достижениями работников ракетно-космической отрасли – от строителей космодрома Восточный до участников многомесячных экспедиций на МКС.
"Уверен, ваша энергия, опыт и стремление к новым вершинам помогут России всегда оставаться в числе лидеров освоения космоса. Ведь, как говорил С.П.Королёв: "…То, что казалось несбыточным на протяжении веков, что ещё вчера было лишь дерзновенной мечтой, сегодня становится реальной задачей, завтра – свершением. Нет преград человеческой мысли!" — добавил российский премьер-министр.
День космонавтики, посвященный первому полету человека в космос, отмечается ежегодно 12 апреля. Ровно 56 лет назад советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества орбитальный облет Земли. Полет продлился 1 час и 48 минут. Спустя год указом президиума Верховного Совета СССР эта дата была установлена как День космонавтики, а 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генасамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днем полета человека в космос.
Подробнее о традиции празднования Дня космонавтики читайте в справке РИА Новости >>
Свою летную карьеру будущий первый космонавт Земли начал в Чкаловском военно-авиационном училище летчиков имени К.Е. Ворошилова в Оренбурге.
Училище Юрий Гагарин окончил в 1957 году и по собственному выбору был направлен в Заполярье в истребительный авиационный полк Северного флота.
В конце 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой о зачислении его в группу кандидатов в космонавты.
Выдержав множество различных тестов и проверок, Гагарин был признан специальной медицинской комиссией годным для космических полетов.
7 марта 1960 года приказом главнокомандующего ВВС Юрий Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты, и с 11 марта он приступил к тренировкам. На фото: члены первого отряда космонавтов Юрий Гагарин и Павел Беляев.
Члены первого отряда космонавтов Андриян Николаев, Валерий Быковский, Герман Титов, Павел Попович и Юрий Гагарин знакомятся с космической техникой.
В первый отряд космонавтов входили девять летчиков Военно-воздушных сил, шесть летчиков авиации противовоздушной обороны и пять летчиков авиации Военно-морского флота. Однако лишь 12 из них побывали в космосе.
На момент зачисления в отряд самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренкову — 23 года.
Академик Сергей Королев принимает экзамен по материальной части корабля "Восток" у кандидата в космонавты Юрия Гагарина.
8 апреля 1961 года решением Госкомиссии 27-летний Юрий Гагарин был назначен пилотом космического корабля "Восток".
Решение Госкомиссии о том, что первым в космос полетит Юрий Гагарин, будущим космонавтам сообщили лишь 10 апреля.
В тот же день Гагарин написал письмо семье, в котором просил родных "не убиваться с горя", если что-то пойдет не так, "ведь жизнь есть жизнь, и никто не гарантирован, что его завтра не задавит машина".
Юрий Гагарин и его дублер Герман Титов 12 апреля около 7 утра подъехали на автобусе на стартовую площадку космодрома Байконур.
На стартовой площадке Байконура собралось гораздо больше провожавших, чем предусматривало протокольное расписание. Одним из них был создатель космического корабля "Восток" Сергей Королев, который дал Гагарину последние напутствия перед стартом.
Вместе с Гагариным в лифте поднялся конструктор корабля Олег Ивановский, который помог космонавту разместиться в спускаемом аппарате.
12 апреля 1961 года в 09 часов 07 минут утра с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя "Восток" с кораблём "Восток-1", на борту которого находился летчик-космонавт Юрий Гагарин.
После совершения одного оборота вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку на территории СССР. На высоте нескольких километров Гагарин катапультировался и приземлился на парашюте в 10 часов 55 минут в Терновском районе Саратовской области. Легендарный полет продолжался 108 минут.