RT и "Лаборатория Касперского" представят свои проекты на фестивале STARMUS

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Телеканал RT и "Лаборатория Касперского" представят проекты "Космос 360" и "Земля-2050" на IV научно-популярном международном фестивале STARMUS, который пройдет с 18 по 23 июня в норвежском Тронхейме.

STARMUS — фестиваль, объединяющий астрономию с различными науками, искусством и музыкой. Он собирает вместе ученых, бизнесменов, деятелей науки и искусства для обсуждения глобальных проблем. В этом году в фестивале примут участие 10 лауреатов Нобелевской премии, популяризатор науки, физик-теоретик Стивен Хокинг, космонавт Алексей Леонов, астронавт Базз Олдрин, кинорежиссер Оливер Стоун, музыканты Брайан Мэй и Питер Гэбриэл, глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"В центре STARMUS — астрономия и космос. Цели STARMUS — это даже не обучение. Мы туда берём легендарных учёных, космонавтов, астронавтов, музыкантов, чтобы вдохновлять — и это у нас получается. В этом году акцент будет сделан на медицину, биологию, нейробиологию. Мы также будем обсуждать проблемы кибербезопасности, экономический и политический кризис, социологию", — сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" основатель и творческий директор фестиваля, астрофизик Гарик Исраэлян.

Одним из ключевых выступающих на STARMUS станет Хокинг, который выступит с лекцией "Чёрные дыры и изгибы времени". На фестивале также состоится вручение Медалей Стивена Хокинга за вклад в популяризацию науки.

"Это человек, измученный недугом, но настолько крепкой силы воли, трудно даже представить! Разум у него работает как компьютер, и на сегодняшний день все здравые астрофизики, астрохимики и прочие — они признают за ним первенство в том, что он сделал и делает", — отметил на пресс-конференции Алексей Леонов.

Телеканал RT представит на фестивале спецпроект "Космос 360", запущенный совместно с Роскосмосом и РКК "Энергия". По словам руководителя проекта RT360 Эдуарда Чижикова, современные технологии виртуальной реальности позволят любому человеку оказаться на международной космической станции.

"Мы впервые в мире отправили панорамную камеру для съемки на МКС. Наш главный пилот Андрей Борисенко, который буквально пару часов назад наконец-то вернулся на Землю, стал нашим героем. Он записал более семи эпизодов", — сказал Чижиков в ходе пресс-конференции.

По его словам, снятые космонавтом видеоролики с МКС посмотрело уже более 21 миллиона человек. Ведущим следующего эпизода станет российский космонавт Федор Юрчихин, который полетит на станцию в конце апреля.

Другая российская компания, партнер STARMUS — "Лаборатория Касперского" инициирует на фестивале обсуждение проблемы кибербезопасности и создаст большой образовательный хаб, где ежедневно будут проходить лекции и семинары. Вести их будут эксперты по информационной безопасности, а также ученые из самых разных областей знаний. Компания также представит свой мультимедийный проект "Земля-2050", в котором футурологи и эксперты рассказывают о фундаментальных изменениях человеческой жизни на Земле в связи с внедрением кибертехнологий.

"Сейчас происходит активное развитие того, что кто-то называет интернетом вещей, кто-то называет Индустрией 4.0, кто-то называет киберфизическими системами, но, в общем, это мир, в котором всё будет ИТ. Это приведет к существенным изменениям в жизни людей, но тогда возникают и новые риски. Главный риск состоит в том, что вся наша жизнь становится по сути дела прозрачной с точки зрения цифровых технологий. Строго говоря, сейчас на пенсию уходят последнее поколение инженеров, которые умели создавать технологические системы без использования компьютеров", — сказал журналистам глава департамента стратегического маркетинга компании Александр Ерофеев.

По его словам, проект "Земля-2050" — "образовательный и футуристический".

"Мы не пытаемся предсказать будущее, мы хотим, чтобы люди о нем задумывались. Сейчас у людей есть определенный страх перед будущим. Тем временем мы все должны привыкнуть жить в стеклянном доме. Знание нас друг о друге станет настолько большим, что это, вероятно, изменит сам характер человеческой личности. С другой стороны, мы считаем, что у людей всё равно должна быть информационная приватность. Мы попытаемся развивать технологии, которые объективно могут изменить человеческую жизнь в лучшую сторону", — прокомментировал Ерофеев РИА Новости.

В этом году программа фестиваля также включает в себя дискуссию "Роль науки в XXI веке". Её участниками станут лауреаты Нобелевской премии в различных областях, в частности, нейрофизиологи Эдвард и Мей-Бритт Мозеры, астрофизики Адам Рисс и Джордж Смут, экономисты Кристофер Писсаридес и Финн Кюдланд, радиоастроном Роберт Вильсон, физик Штефан Хелль, молекулярный биолог Судзуми Тонегава (медицина), нейробиолог и нейрофизиолог Торстен Визель.

Первый научно-популярный фестиваль STARMUS прошёл в 2011 году на Канарских островах в Испании и был посвящен 50-летию полёта Юрия Гагарина в космос.