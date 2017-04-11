В России покажут первый промышленный канал для квантовой связи

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Российский квантовый центр до конца 2017 года покажет первый промышленный прототип канала, который работает на квантовом криптографе, заявил замминистра образования и науки Григорий Трубников.

"И уже в конце этого года — и меня на самом деле переполняет гордость — Российский квантовый центр покажет первый промышленный прототип канала, который работает на квантовом криптографе. То есть технологии не просто быстро развиваются — они опережают наши идеи", — сказал Трубников в ходе торжественного открытия Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2017".

Системы защищенной квантовой связи – это такие системы, которые полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.