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РИА Наука
РИА Наука

Экологи: грибок-убийца летучих мышей добрался до юга США

14:1910.04.2017
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Малая бурая ночница, страдающая от синдрома белого носа
© Фото: Alan Hicks

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Синдром белого носа, грибок, уничтоживший миллионы летучих мышей в США, добрался до территории штата Техас и грозит распространиться по всему югу Америки, сообщает газета Los Angeles Times.

"Это критическая точка в этой истории – мы впервые зафиксировали появление грибка Pd в популяции летучих мышей, живущих преимущественно на западе США. Подобная проблема, можно сказать, уже является делом национальной безопасности. Если этим грибком заразятся летучие мыши, питающиеся насекомыми, то последствия будут очень масштабными. Мы надеемся, что некоторые виды рукокрылых будут более стойкими к действию грибка", — заявил Джона Эванс (Jonah Evans) из Департамента дикой природы и парков Техаса (США).

За последние десять лет численность многих видов американских летучих мышей на востоке континента сократилась на 90-95% из-за так называемого синдрома белого носа.  По оценкам ученых, синдром уничтожил больше 7 миллионов мышей с момента его открытия в пещерах штата Нью-Йорк в 2006 году. Как полагают ученые, он проник туда вместе с грузами или импортированными летучими мышами из стран Европы или Азии.

Летучая мышь присела отдохнуть на руку ученого
© Фото: Knud Ladegaard Pedersen
Ученые: грибок-убийца летучих мышей проник из США в Китай

Эпидемия является следствием заражения кожи рукокрылых грибком Pseudogymnoascus destructans (Pd), споры которого образуют белый налет на их морде и других открытых частях тела. Грибок резко активизируется во время зимней спячки и начинает размножаться, выделяя белые споры, похожие на пудру. Это истощает животное и в конечном итоге приводит к его гибели.

Несмотря на то, что грибок Pd был всесторонне изучен биологами, генетиками и экологами за последние годы, пока у ученых нет идей насчет того, как можно с ним бороться, кроме как уничтожения уже зараженных популяций летучих мышей и предотвращения их миграций.

Это, естественно, не мешает Pd захватывать все новые территории и поражать новые виды рукокрылых животных. В марте этого года, как рассказывает Эванс,  споры Pd были найдены в пещерах и на поверхности тела сразу трех видов летучих мышей, живущих на территории Техаса – нетопырей (Pipistrellus subflavus), пещерных ночниц (Myotis velifer) и ушанов Таунсенда (Corynorhinus townsendii).

Таинственный грибок убил до 6,7 млн летучих мышей в Северной Америке

По словам эколога, открытие того, что "грибок-убийца" проник в популяции последнего вида рукокрылых, является особенно тревожным, так как этот вид живет исключительно в западных и южных регионах США, куда Pd еще не проникал.

Это открытие стало в некотором роде неожиданностью для экологов, так как они не ожидали, что грибок сможет закрепиться в более теплых регионах на юге США, где холодные зимы являются редкостью. Для развития этого грибка необходимы околонулевые температуры воздуха, и ученые надеялись, что теплые техасские зимы станут непреодолимым препятствием для Pd.

Открытие спор и зараженных особей очевидным образом показывает, что это было не так, и что грибок сейчас начал распространяться и по пока чистым от него регионам Америки. Ученые ожидают, что эпидемия Pd может охватить всю территорию страны и те виды рукокрылых, которые еще никогда не сталкивались с "грибком-убийцей".

Грибок-убийца летучих мышей мог попасть в Америку из Европы - ученые

Если ученым не удастся победить Pd, то экономика США будет каждый год терять около 22 миллионов долларов из-за исчезновения одного из главных врагов насекомых-вредителей, а  экосистемы Нового Света могут кардинально поменяться не в лучшую сторону.

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