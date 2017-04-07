"Роскосмос" прорабатывает вопрос о реабилитации космонавтов на Кубе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 апр — РИА Новости, Александр Ковалев. Прорабатывается вопрос возобновления программы реабилитации российских космонавтов, вернувшихся из командировки с МКС, на Кубе, сообщил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора "Роскосмоса" по международной деятельности Сергей Савельев на авиакосмическом салоне LAAD-2017 в Бразилии.

Во времена СССР и правления Фиделя Кастро вернувшиеся со станции "Мир" экипажи часто отправлялись на отдых на Кубу, однако позже программа была постепенно свернута.

"Послеполетная реабилитация российских экипажей МКС на Кубе в настоящее время действительно прорабатывается. И надеюсь, что мы договоримся с кубинскими партнерами, что наши космонавты смогут проводить реабилитацию на Кубе, где, как известно, великолепная медицина, а еще целый ряд благоприятных условий для отдыха и реабилитации", — отметил он.

Отвечая на вопрос, в каких еще дружественных России странах космонавты смогут набраться сил после возвращения со станции, Савельев отметил, что "список таких стран невелик".

"Большинство наших космонавтов предпочитают проходить курс послеполетной реабилитации в России. Но есть положительный опыт, космонавты иногда проходят подобные мероприятия в Чехии, в Карловых Варах, и в Греции", — добавил он.

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