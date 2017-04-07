В Никарагуа начала работу измерительная станция ГЛОНАСС "Чайка"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Измерительная станция системы ГЛОНАСС, названная в честь позывного первой женщины-космонавта Валентины Терешковой "Чайка", введена в эксплуатацию в Никарагуа, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

"Шестого апреля 2017 года в столице Никарагуа Манагуа (Лагуна де Нехапа) состоялся торжественный ввод в эксплуатацию первой в Центральной Америке российской измерительной станции системы ГЛОНАСС. Эту станцию решили назвать "Чайка", в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, которая в этом году отметила юбилей", — говорится в сообщении.

Получаемая станцией информация будет использована никарагуанской стороной для контроля характеристик навигационных систем, уточнения национальной системы координат, получения услуг высокоточной навигации в интересах повышения эффективности сельского хозяйства, использования в строительстве, авиации, судоходстве и научных исследованиях.

Ранее замглавы Роскосмоса Сергей Савельев уже говорил о планах построить новые станции коррекции и мониторинга сигналов ГЛОНАСС в Армении, Белоруссии, Казахстане и Никарагуа. В ЦНИИмаш в свою очередь, отмечали, что на территории Никарагуа будет размещена "станция сбора измерений ГЛОНАСС и других глобальных навигационных спутниковых систем".