Гендиректор ЕКА хочет расширить сотрудничество с Россией

КОЛОРАДО-СПРИНГС, 6 апр — РИА Новости. Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Иоганн-Дитрих Вернер заявил о готовности расширить сотрудничество с Россией.

"Мы готовы и мы открыты для всех областей сотрудничества", — заявил Вернер на полях Космического симпозиума в США. Он отметил, что области взаимодействия должны быть в интересах обеих сторон.

"Мы сотрудничаем с нашими российскими коллегами в различных областях, например, "Луна-27". У нас также будет еще один запуск европейского спутника с космодрома Плесецк в России", — заявил Вернер, назвав взаимодействие с Россией очень интенсивным и позитивным.

Вернер добавил, что этим летом намерен посетить Россию, где "попытается более активно обсудить будущие проекты".

В настоящий момент ЕС и Россия вместе разрабатывают проект ЕxoМars ("ЭкзоМарс") по поиску жизни на Марсе.

Запуск проекта начался со старта ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" 14 марта 2016 года с Байконура, когда связка аппаратов TGO-"Скиапарелли" была выведена на траекторию перелета к Марсу.

Основная задача орбитального аппарата Trace Gas Orbiter (TGO) — поиск доказательств наличия метана в атмосфере планеты, которые могли бы подтвердить присутствие жизни или активности в настоящем или прошлом Марса. Цель посадочного модуля "Скиапарелли" — проверить ключевые технологии для второй экспедиции ExoMars, намеченной на 2020 год.

После разделения аппаратов 16 октября 2016 года TGO был успешно выведен на эллиптическую орбиту, в то время как спускаемый модуль "Скиапарелли" не смог штатно достигнуть поверхности Марса. Связь с ним была потеряна примерно за 50 секунд до расчетного времени посадки.

По предположению представителей ЕКА, аппарат раньше, чем планировалось, раскрыл тормозные парашюты, а его тормозные двигатели проработали гораздо меньше расчетного времени. Позже ЕКА подтвердило, что аппарат разбился при посадке.