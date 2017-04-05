МФТИ вошел в топ-50 вузов "золотого века" по версии Times Higher Education

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Британское агентство Times Higher Education (THE) вперыве составило и опубликовало рейтинг университетов мира, образованных в середине прошлого века, в котором Московский физико-технический институт занял 46 место, сообщает пресс-служба университета.

"Для России период с 1945 по 1966 год было временем восстановления после Великой Отечественной Войны. Тем ценнее вклад в будущее науки и образования, который был сделан с созданием Московского Физтеха. Заданные высокие стандарты позволяют нам и сейчас находится в топе мировых университетов, на передовых строчках рейтингов", — заявил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.

THE называет период с 1945 по 1966 "золотым веком" в мировом высшем образовании. В это двадцатилетие мир увидел необыкновенное расширение системы высшего образования и значительное увеличение инвестиций в научные исследования университетов. И в США, и в Великобритании эта эпоха была знаковой для развития высшего образования.

По этой причине агентство решило составить отдельный рейтинг для относительно молодых вузов, основанных во время "золотого века", куда попало 200 лучших учебных заведений мира, попадающих под этот критерий. Данный рейтинг, как и все остальные "табели о рангах" THE, составлены по традиционным 13 критериям, объединяющим науку, образование и инновационную деятельность. В аналогичный рейтинг для молодых вузов попало лишь одно российское учебное заведение — Высшая школа экономики.

"Отцы-основатели Физтеха, нобелевские лауреаты Петр Капица, Николай Семенов и Лев Ландау, создавая институт, заложили в него новаторский для тех времен и нашей страны принцип: сетевой способ построения связи между образованием и наукой, при котором уже с ранних курсов студенты начинают вовлекаться в научную работу в научно-исследовательских институтах. Легендарная "система Физтеха" уже 70 лет сохраняет за МФТИ звание ведущего университета не только в нашей стране, но и в мире", — добавляет Тагир Аушев, проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ.