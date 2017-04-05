Ученый рассказал, что поможет обеспечить информационную безопасность России

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Разработка сверхтяжелой ракеты-носителя является одной из важнейших задач российской промышленности, выполнение которой позволит в том числе обеспечить информационную безопасность страны, заявил в интервью РИА Новости известный ученый, занимавший в период 1991-2005 годов пост гендиректора НПО "Энергомаш" Борис Каторгин.

Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров заявлял, что конкретные целевые нагрузки под ракету сверхтяжелого класса "Ангара-А5В" на сегодняшний день отсутствуют.

"Абсолютно обоснованно – для того, чтобы обеспечить нашу информационную независимость, обеспечить проведение научных исследований, освоение космического пространства за пределами тех орбит, которые мы сегодня достигаем, конечно, такая ракета нужна", — сказал Каторгин, отвечая на вопрос о целесообразности создания сверхтяжелой ракеты в РФ при отсутствии для неё конкретных полезных нагрузок.

Ученый также добавил, что сверхтяжелая ракета будет нужна России для очистки геостационарной орбиты от отработавших космических аппаратов, а также для предотвращения астероидной угрозы.

"Геостационарная орбита уже сильно засорена отработавшими космическими аппаратами – надо их оттуда убирать. Как раз для этого нужен сверхтяжелый носитель, оборудованный соответствующими устройствами, способными отогнать останки аппаратов в дальний космос или же наоборот, переправить их в атмосферу Земли, чтобы они там сгорели. Так что, потребность, я бы даже сказал – сверхнеобходимость, огромная", — подытожил собеседник агентства.

"Ангара-А5В" — разрабатываемая сверхтяжелая модификация новейшей российской ракеты "Ангара-А5". Ожидается, что она сможет выводить до 37,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. По последним данным, летные испытания сверхтяжелой ракеты "Ангара-А5В" могут начаться на космодроме Восточный в 2027 году.

Читайте полный текст интервью с Борисом Каторгиным >>