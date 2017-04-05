НАСА: смерть "Кассини" поможет подготовиться к запуску "Европы-Клипера"

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Последние мгновения жизни "Кассини" и смерть зонда в гравитационных объятиях Сатурна с "закрытыми глазами" помогут инженерам НАСА подготовить зонд "Европа-Клипер" к жизни в суровых условиях орбит Юпитера и Европы, заявили руководители и участники миссии на пресс-конференции в Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Успех "Кассини", как мы надеемся, восстановил престиж программ флагманского класса, миссий, буквально напичканных инструментами. Благодаря "Кассини" мы всесторонне изучили Сатурн и его спутники на всех длинах волн, начиная с инфракрасного излучения и заканчивая ультрафиолетом. Самые удивительные открытия "Кассини" мы получили в самых неожиданных местах благодаря такому набору инструментов. Подобный подход дорог, но научная отдача делает его более чем оправданным", — заявил Эрл Мейз (Earl Maize), руководитель миссии "Кассини".

Жизнь и смерть в космосе

В минувший вторник представители НАСА рассказали о том, что будет происходить с зондом "Кассини" на последнем этапе его жизни, получившим имя "Финал оперы". Как ожидается, автоматическая станция совершит 22 пролета через промежутки между кольцами Сатурна и через "дыру" между Сатурном и кольцами, и упадет в верхние слои атмосферы планеты 15 сентября этого года.

Как отметили участники миссии и Джим Грин (Jim Green), глава планетологического отделения НАСА, эти пролеты "Кассини" и гибель зонда помогут не только получить массу уникальных научных данных, но и подготовиться к запуску следующего "флагманского" проекта НАСА – зонда "Европа-Клипер". Он отправится искать следы жизни на Европе, спутнике Юпитера, во второй половине 2020 годов, и опыт "Кассини" по изучению спутников Сатурна с дистанции поможет, по мнению Грина, подготовить оптимальную программу изучения Европы.

"Сейчас мы планируем запустить еще одну миссию, которая будет называться "Европа-Клипер". На поверхности Европы, как показывают снимки "Хаббла", периодически происходят извержения гейзеров, изучение и обнаружение которых станут главной задачей миссии. Европа находится внутри радиационных поясов Юпитера, и поэтому мы будем изучать ее так же, как "Кассини" изучал Титан – зонд будет вращаться вокруг Юпитера и периодически пролетать мимо Европы", — пояснил Грин.

По его словам, подобный подход позволит продлить жизнь "Клиперу" и даст ему возможность совершить открытия, аналогичные по своему влиянию и значению тем, которые "Кассини" совершил на Титане и Энцеладе. Многие из открытий, как отмечает Грин, были совершены лишь через 5-6 лет после прибытия "Кассини" в систему Сатурна, и "Клиперу" может понадобиться аналогичное время и десятки пролетов рядом с Европой для того, чтобы понять, есть ли в ее недрах жизнь или нет.

Смерть с широко закрытыми глазами

Как уже раньше заявляли в НАСА, уничтожение "Кассини" связано с тем, что ученые опасаются падения отключенного зонда на поверхность этих лун Сатурна, в недрах которых может скрываться жизнь, и заражения их потенциально обитаемых зон земными микробами.

Эти опасения, как объяснила Джули Вебстер (Julie Webster), один из пилотов "Кассини", связаны не с деградацией радиоизотопных источников питания зонда, а с тем, что в баках зонда осталось всего 20 килограмм топлива и окислителя. Этого не хватит на долговременное поддержание его орбиты в том виде, в котором он вращался вокруг Сатурна осенью прошлого года. Поэтому руководство миссии решило использовать остатки топлива для совершения "рисковых" пролетов через кольца Сатурна и прочих компонентов "Финала оперы".

Линда Спилкер (Linda Spilker), научный руководитель миссии, отметила, что "Кассини" будет умирать с "закрытыми глазами" – камеры зонда будут отключены в последние мгновения его жизни, тогда как все остальные инструменты – спектрометры, магнетометры и детекторы пыли — будут продолжать работать до самого конца.

Это связано с одной простой причиной – "Кассини" будет лететь навстречу своей гибели со скоростью в 33 километра в секунду (122 тысячи километров в час), из-за чего все фотографии, которые мог бы получить зонд в последние мгновения жизни, будут слишком размазаны для того, чтобы увидеть на них что-то понятное.

В качестве "компенсации" НАСА сделает последний "семейный портрет" Сатурна и его лун в последний день жизни "Кассини", когда зонд удалится на максимальное расстояние от планеты-гиганта.

Ныряя в неизвестность

По словам Мейза, существует ненулевая вероятность того, что зонд может выйти из строя при столкновении с частицами пыли при пролете через "дыры" между кольцами Сатурна, однако специалисты НАСА уверены, что крупных фрагментов материи там нет. Тем не менее, НАСА планирует использовать тарелку антенны "Кассини" в качестве своеобразного "щита" при первых пролетах через этот регион для защиты научных инструментов от повреждений. В любом случае, как отмечает Мейз, подобное действие является рисковым, хотя и оправданным шагом со стороны НАСА.

Первый символический шаг в сторону гибели "Кассини", как рассказали ученые, произойдет уже 11 апреля, когда на зонд будут загружены команды по изменению его орбиты, которые он исполнит 22 апреля во время последнего "рандеву" с Титаном. Эта встреча и последующие пролеты "Кассини" через щели между кольцами, как надеются ученые, помогут НАСА подготовиться к более сложным и интересным планетологическим миссиям, таким как "Европа-Клипер".

Спилкер отметила, что главным наследием "Кассини", помимо научных открытий, стало и то, что теперь НАСА и планетологи знают, какие инструменты понадобятся нам в будущем для изучения Энцелада, Титана и других лун Сатурна, в недрах которых может прятаться жизнь. По ее мнению, зонды, подобные "Кассини" необходимы для изучения Урана и Нептуна, о которых мы сегодня фактически ничего не знаем, и их отправка к этим планетам стала бы отличным наследием для самого успешного зонда НАСА.