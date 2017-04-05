США
5.045 апреля10:45МСК
USD56.56+0.42
EUR60.24+0.35
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые создали вечные "антикариесные" нанопломбы

10:0005.04.2017
(обновлено: 10:01 05.04.2017)
127322
Георгий Фролов, создатель антикариесных пломб
© Flickr/ НИТУ "МИСиС"

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Ученые из "НИТУ МИСИС" и ряда других российских исследовательских центров создали особый наноматериал, добавление которого в пломбу предотвращает развитие кариеса и "вечно" защищает зуб от микробов, сообщает пресс-служба вуза.

"Эта разработка является, по сути, технологической революцией в стоматологии. Антибактериальная добавка может использоваться не только в составе пломбы, но и в других стоматологических материалах, продлевая срок службы имплантатов. В нашей клинике препарат успешно применяется с сентября 2016 года", – рассказывает Яков Карасенков, главный врач клиники "Росдент" и участник проекта.

Женщина на приеме у зубного врача
© Fotolia/ Rido
Ученые нашли микроб, который препятствует развитию кариеса

Карасенков и ряд российских ученых под руководством Георгия Фролова, доцента НИТУ "МИСиС", изучали свойства очень небольших наночастиц, состоящих из оксидов титана, железа, цинка и ряда других металлов. Опыты, проведенные отечественными химиками и медиками, показали, что эти наночастицы могут убивать бактерий даже при очень небольших концентрациях, действуя на них подобно антибиотикам или ферментам, которые организм использует для уничтожения микробов.

© Flickr/ НИТУ "МИСиС"
Наноматериал, защищающий пломбы от кариеса

Добавление этих наночастиц в пломбы и другие стоматологические материалы, как рассказывает Фролов, позволяет решить одну из главных проблем, с которой сталкиваются все посетители зубоврачебных кабинетов – выпадение пломб и появление кариеса в той точке, где пломба соприкасается с тканью зуба.

Как объясняют ученые, даже при соблюдении всех технологических процедур на границе пломбы со временем образуется микро зазор, где активно размножаются микроорганизмы. Кроме того, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы при ее установке и при дальнейшей "жизни" уже в составе зуба.

Череп бобра и его гигантские резцы, защищенные от кариеса вкраплениями ионов железа
© Фото: Michael Graydon, Toronto
Резцы бобров помогут медикам защитить зубы людей от кариеса

Добавление в пломбу наночастиц, постоянно защищающих ее края от микробов, позволяет решить эту проблему фактически навсегда, так как наночастицы не разрушаются при уничтожении ими микробов.

Эти наночастицы, как рассказывает Фролов, уже используются на практике не только в клинике "Росдент", но и в Кировской государственной медицинской академии. Пломбы на базе этих наночастиц уже были одобрены Росздравнадзором и коммерческие компании уже применяют их в своей работе.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
сергей суворов
всё это как-то не вовремя . за чем людям вечные пломбы если время зубы на полку пришло )))
10:06
05.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена