Стала известна возможная дата запуска корабля Cygnus к МКС

ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus к международной космической станции на ракете-носителе Atlas V состоится не раньше 18 апреля, сообщила владелец ракеты компания United Launch Alliance (ULA).

"Запуск ракеты-носителя Atlas V с седьмой миссией грузового корабля Cygnus (к МКС) по контракту с НАСА запланирован на 18 апреля", — сообщила пресс-служба компании.

Ранее старт корабля был отложен из-за проблем с гидравлической системой ракеты-носителя. По информации пресс-службы, специалисты разработали план по ликвидации неполадки и готовятся к старту.

Orbital ATK использует для предстоящего полета не собственную ракету-носитель Antares, а принадлежащую ULA РН Atlas V из-за большой грузоподъемности последней. Atlas V также использовалась для стартов Cygnus на время модернизации ракеты Antares, которую Orbital ATK инициировала после произошедшего в 2014 году крушения ракеты и космического корабля во время запуска к МКС.

Orbital ATK вернулась к полетам в 2016 году и уже осуществила успешный старт Antares с грузовиком Cygnus. Ранее сообщалось, что новый старт "дуэта" Antares-Cygnus намечен на лето 2017 года.