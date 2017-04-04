Стала известна возможная дата запуска корабля Cygnus к МКС
01:4004.04.2017
(обновлено: 01:42 04.04.2017)
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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Запуск грузового корабля Cygnus к международной космической станции на ракете-носителе Atlas V состоится не раньше 18 апреля, сообщила владелец ракеты компания United Launch Alliance (ULA).
"Запуск ракеты-носителя Atlas V с седьмой миссией грузового корабля Cygnus (к МКС) по контракту с НАСА запланирован на 18 апреля", — сообщила пресс-служба компании.
Ранее старт корабля был отложен из-за проблем с гидравлической системой ракеты-носителя. По информации пресс-службы, специалисты разработали план по ликвидации неполадки и готовятся к старту.
Orbital ATK использует для предстоящего полета не собственную ракету-носитель Antares, а принадлежащую ULA РН Atlas V из-за большой грузоподъемности последней. Atlas V также использовалась для стартов Cygnus на время модернизации ракеты Antares, которую Orbital ATK инициировала после произошедшего в 2014 году крушения ракеты и космического корабля во время запуска к МКС.
Orbital ATK вернулась к полетам в 2016 году и уже осуществила успешный старт Antares с грузовиком Cygnus. Ранее сообщалось, что новый старт "дуэта" Antares-Cygnus намечен на лето 2017 года.
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