"Роскосмос" к 2030 году нарастит выручку на 85% к уровню этого года

МОСКВА. 31 мар — РИА Новости. "Роскосмос" планирует за 13 лет нарастить выручку на 85%, поднять долю успешных пусков до 99% и повысить производительность труда более чем в 3 раза, следует из материалов к заседанию экспертного совета военно-промышленной комиссии по вопросам стратегии развития "Роскосмоса" до 2030 года.

Рост выручки должен составить 23% к 2020 году, 45% к 2025 и 85% к 2030 году, следует из материалов. При этом доля выручки от внебюджетных проектов должна возрасти с 25% в 2017 году до 50% в 2030, а доля на мировом рынке с 4,8% в 2017 году до 9,5% в 2030, следует из материалов.

Средняя доля успешных пусков ракет-носителей за предыдущие 5 лет в 2017 году может составить 93%, а уже в 2025 году — 99%. Производительность труда предприятий "Роскосмоса" в 2030 году должна составить 324% от производительности в 2017 году, говорится в документе.

Кроме того, срок активного существования для низкоорбитальных космических аппаратов, составляющий в 2017 году пять лет, увеличится в 2030 году до 10 лет, а для высокоорбитальных — с 10 до 15 лет.