ДВФУ и МФТИ решили развивать технологический кластер на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 30 мар – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) договорились о совместном развитии базовых технологических кафедр во Владивостоке, сообщает ДВФУ.

"Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки подписали исполняющий обязанности ректора ДВФУ Никита Анисимов и ректор МФТИ Николай Кудрявцев. Совместный проект будет реализован согласно поручению президента РФ Владимира Путина о создании на острове Русском международного научно-образовательного и технологического кластера. В ближайшие 5 лет вузы планируют наладить академический обмен преподавателями и студентами, вместе запустить новые научно-исследовательские проекты, а также проводить конференции, лекции, курсы и образовательные программы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вузы смогут расширить образовательные и научные возможности, стимулировать академическую мобильность и организовать совместную экспертную, аналитическую и консультационную деятельность. Студенты же получат шанс пройти совместные двухдипломные образовательные программы — это уникальный формат, который позволяет засчитывать изучаемые дисциплины в оба диплома, переводить академические кредиты и получать степени каждого университета-партнера по окончанию.

Также на базе ДВФУ планируется создание IT-кластера. В рамках сотрудничества вузов предполагается создание базовых кафедр по модели МФТИ в данном направлении, что позволит привлечь в дальневосточный регион талантливых абитуриентов, сообщает университет.