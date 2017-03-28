Работу президиума РАН продлили на полгода

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Работа президиума Российской академии наук (РАН) продлена на шесть месяцев, заявил во вторник и.о. президента Валерий Козлов.

"Мы уже с правительством контактировали по этому вопросу. У нас есть общее собрание РАН, которое на своем заседании определило продление полномочий нынешнего состава президиума. Я, как исполняющий обязанности президента РАН, подтвердил это своим распоряжением", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

Работа президиума продлена на полгода "в целях обеспечения новых выборов президента РАН", предварительно назначенных на 27 сентября, отметил Козлов.

По правилам, после ухода президента РАН со своего поста прекращает работу и действующий состав президиума. В то же время именно президиум должен обеспечить подготовку к новым выборам. На этот счет нет указаний ни в уставе РАН, ни в законе о РАН, и до последнего времени не было понятно, как должен решаться этот вопрос.