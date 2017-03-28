Работу президиума РАН продлили на полгода

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Работа президиума Российской академии наук (РАН) продлена на шесть месяцев, заявил во вторник и.о. президента Валерий Козлов.
Работа президиума продлена на полгода "в целях обеспечения новых выборов президента РАН", предварительно назначенных на 27 сентября, отметил Козлов.
По правилам, после ухода президента РАН со своего поста прекращает работу и действующий состав президиума. В то же время именно президиум должен обеспечить подготовку к новым выборам. На этот счет нет указаний ни в уставе РАН, ни в законе о РАН, и до последнего времени не было понятно, как должен решаться этот вопрос.