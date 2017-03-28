При Томском университете планируют создать лабораторию по изучению счастья

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья планируют создать при Томском государственном университете. Об этом во время круглого стола в Московской городской думе заявил заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский.
"Мы продолжаем подписание соглашений с Томским государственным университетом и с Русским географическим обществом, мы будем создавать общество российско-бутанской дружбы, и у нас цель — повышение качества жизни", — сказал Ковалевский. Он выразил надежду, что Буддистский центр и Мосгордума присоединятся к деятельности международной лаборатории.
Ковалевский сообщил, что в Томске вскоре состоится круглый стол под названием "Сибирь – Бутан: критерии счастья". "Нашими первыми задачами будет суметь понять, сможем ли мы вот этот опыт Бутана… адаптировать к России, разработать свои критерии", — добавил он.
По его словам, в рамках этой работы будет организовано несколько экспедиций в Бутан.