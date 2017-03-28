При Томском университете планируют создать лабораторию по изучению счастья

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Первую в России международную лабораторию по изучению критериев счастья планируют создать при Томском государственном университете. Об этом во время круглого стола в Московской городской думе заявил заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский.

Специальным гостем мероприятия стал директор Центра изучения счастья из Бутана Дордже Пенджо. Он представил концепцию национального счастья, которая принята в его стране и наряду с показателями ВВП принимается во внимание при изучении уровня жизни населения.

"Мы продолжаем подписание соглашений с Томским государственным университетом и с Русским географическим обществом, мы будем создавать общество российско-бутанской дружбы, и у нас цель — повышение качества жизни", — сказал Ковалевский. Он выразил надежду, что Буддистский центр и Мосгордума присоединятся к деятельности международной лаборатории.

Ковалевский сообщил, что в Томске вскоре состоится круглый стол под названием "Сибирь – Бутан: критерии счастья". "Нашими первыми задачами будет суметь понять, сможем ли мы вот этот опыт Бутана… адаптировать к России, разработать свои критерии", — добавил он.

По его словам, в рамках этой работы будет организовано несколько экспедиций в Бутан.