Ученые воссоздали облик необычного червя, жившего 500 миллионов лет назад

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые сумели воссоздать предположительный облик открытого недавно червя, который обитал на Земле более 500 миллионов лет назад. Видеоролик был опубликован на YouTube-канале BMCseriesJournals.

Вид червей, получивший название Ovatiovermis cribratus, стал известен ученым благодаря найденным в Скалистых горах Канады окаменелостям.

Ученые отнесли червя к надтипу лобоподов, для которых характерны сегментированное тело и нечленистые конечности. Беспозвоночное имело девять пар конечностей. Три из них заканчивались когтями и, предположительно, использовались для того, чтобы цепляться за морское дно. Покрытые щетинками верхние конечности, по мнению ученых, помогали червю отцеживать зоопланктон.