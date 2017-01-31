Крабы-боксеры воруют друг у друга живые "перчатки", выяснили ученые

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Крабы-боксеры, выращивающие полипы-актинии на клешнях для защиты от врагов, научились воровать эти живые "перчатки" друг у друга, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PeerJ.

"Одной из загадок взаимоотношений крабов-боксеров и их симбионтов-анемонов было то, почему мы никогда не могли найти эти полипы, живущие в море сами по себе. Возникает вопрос: откуда крабы их берут? Для этого мы провели серию экспериментов с крабами и изучили ДНК анемон", — рассказывают Ицраэль Шницер (Yisrael Schnytzer) из университета Бар-Илана в Рамат-Гане (Израиль) и его коллеги.

Так называемые крабы-боксеры, крайне необычные обитатели прибрежных регионов тропических морей Азии и Ближнего Востока, были открыты относительно недавно, в XIX веке. Эти крабы установили необычные симбиотические отношения с другими беспозвоночными хищниками: они "приручили" актиний, близких родичей коралловых полипов, и научились прикреплять их к своим клешням для защиты от врагов и добычи пищи.

Эти крабы, в отличие от раков-отшельников и других ракообразных существ, прикрепляют своих "сожителей" не к панцирю или внешней раковине, а к клешням. Именно по этой причине их называют "крабами-боксерами", так как такая процедура делает их похожими на людей-боксеров, надевающих перчатки перед боем.

Шницер и его коллеги решили выяснить, почему те виды актиний, которые чаще всего живут на клешнях краба Lybia leptochelis, обитающего в Красном море у берегов Израиля, нигде больше не встречаются. Для этого ученые отловили около ста крабов и проследили за их жизнью в аквариуме и природной среде обитания.

Оказалось, что актинии размножаются, а крабы приобретают новых актиний крайне необычным способом – путем активной "экспроприации" и "передела собственности". Как оказалось, любой краб, лишившийся по каким-то причинам своих "компаньонов", попытается отнять хотя бы одну из актиний у другого краба, находящегося в пределах прямой досягаемости.

В большинстве случаев такие "боксерские матчи" заканчиваются частичной победой "агрессора", которому удается отнять одну из актиний у второго краба. После этого происходит нечто необычное: ни тот, ни другой краб не пытаются довести дело до логического конца, а просто разрывают имеющийся у них полип на две половины и пересаживают одну из них на свободную клешню.

Таким же образом происходит "размножение" актиний и в дикой природе. Анализ ДНК актиний на клешнях пойманных учеными крабов показывает, что оба полипа являются клонами друг друга, начавшими самостоятельную жизнь после очередной потасовки между подводными "боксерами".

Такая форма симбиоза и взаимодействия между полипами и крабами, как считает Шницер, может объяснять, почему актинии рода Alicia, растущие на клешнях крабов-"боксеров", нигде больше не встречаются в природе. Возможно, они полностью потеряли способность к самостоятельной жизни и размножению, пользуясь услугами своих добровольных "носильщиков".