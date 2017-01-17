Российские космонавты отрабатывают на Земле ручной запуск спутников
16:4617.01.2017
(обновлено: 16:54 17.01.2017)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина началась серия тренировок по отработке целевых операций, выполнение которых запланировано во время выхода в открытый космос из российского сегмента МКС, сообщил РИА Новости представитель ЦПК.
"Во вторник космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский на тренажере "Выход-2" отработали все необходимые задачи по запуску искусственных спутников, в том числе движения рукой при их запуске, а также предварительные операции – фиксацию и страховку спутников", — отметил собеседник агентства.
Кроме того, Юрчихин и Рязанский работали с режущими по металлу инструментами, прокладывали кабель на внешней поверхности МКС, монтировали и демонтировали оборудование, осуществляли ряд операций по взаимодействию друг с другом: была сымитирована нештатная ситуация неработоспособности одного из операторов и его спасения другим оператором.
В ходе тренировки по совместной отработке типовых и целевых операций внекорабельной деятельности все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.
Работы, которые проводились под контролем специалистов Центра подготовки космонавтов, сопровождали представители РКК "Энергия" и сотрудники Томского политехнического университета.
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