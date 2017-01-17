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РИА Наука
РИА Наука

Российские космонавты отрабатывают на Земле ручной запуск спутников

16:4617.01.2017
(обновлено: 16:54 17.01.2017)
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Макет российского лунного спутника. Архивное фото
© Виталий Егоров

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина началась серия тренировок по отработке целевых операций, выполнение которых запланировано во время выхода в открытый космос из российского сегмента МКС, сообщил РИА Новости представитель ЦПК.

Снимок Венеры в ультрафиолетовом диапазоне, сделанный камерой VMC на борту зонда Венера-Экспресс
© Фото: ESA/MPS/IDA/DLR
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"Во вторник космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский на тренажере "Выход-2" отработали все необходимые задачи по запуску искусственных спутников, в том числе движения рукой при их запуске, а также предварительные операции – фиксацию и страховку спутников", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, Юрчихин и Рязанский работали с режущими по металлу инструментами, прокладывали кабель на внешней поверхности МКС, монтировали и демонтировали оборудование, осуществляли ряд операций по взаимодействию друг с другом: была сымитирована нештатная ситуация неработоспособности одного из операторов и его спасения другим оператором.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
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В ходе тренировки по совместной отработке типовых и целевых операций внекорабельной деятельности все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Работы, которые проводились под контролем специалистов Центра подготовки космонавтов, сопровождали представители РКК "Энергия" и сотрудники Томского политехнического университета.

Взгляд с орбиты: необычные космические явления
Великое пятно Юпитера, снятое зондом Juno
© NASA/ JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko
Зонд Juno передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе третьего сближения с планетой-гигантом. На одной из них можно увидеть Великое красное пятно – "вечный" гигантский ураган на экваторе Юпитера.
Рассвет на орбите снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким
© Фото: Роскосмос/Олег Новицкий
Рассвет на орбите сфотографировал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
Берега Антарктиды снятые космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым
© Фото: Роскосмос/Сергей Рыжиков
Впервые за время работы экипажа МКС-49/50 на орбите берега Антарктиды показались сквозь одеяло облаков, а космонавту Сергею Рыжикову удалось запечатлеть этот момент.
Мимас - спутник Сатурна
© NASA/ JPL-Caltech/Space Science Institute
Астрономы из США обнаружили признаки того, что Мимас, "звезда смерти" Солнечной системы и ближайшая к Сатурну планета, может таить в себе подледный океан. Как надеются планетологи, новые данные с "Кассини", которому осталось проработать на орбите Сатурна менее года, помогут понять, так ли это или нет.
Фотография Сатурна, полученная «Кассини» на новой орбите
© Фото: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого "нырка" через кольца планеты-гиганта.
Галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы, невозможно высокая яркость которой нарушает представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.
Обсерватория SDO зафиксировала двойное затмение
© Фото: NASA/SDO
Обсерватория солнечной динамики НАСА 1 сентября получила снимок двойного затмения - момента, когда тени Луны и Земли проходили по солнечному диску.
Темное пятно на поверхности Нептуна, открытое Хабблом
© Фото: NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)
Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил на поверхности Нептуна необычное темное пятно, которое может оказаться гигантским ураганом наподобие "Великого красного пятна" Юпитера. По мнению ученых, такие ураганы представляют собой гигантскую воронку из вращающихся замороженных кристаллов метана, и на Нептуне они живут гораздо меньше, чем на Юпитере,- всего лишь месяцы, а не десятки лет.
Поверхность Марса
© NASA
Хорошо сохранившийся безымянный кратер на поверхности Марса.
Поверхность Марса
© NASA/ JPL/University of Arizona
На этой фотографии кратера на Марсе, полученной зондом MRO, видны различные типы пород. Благодаря камнепадам и лавинам склоны кратеров очищаются от пыли, открывая взгляду множество текстур и оттенков.
Фиолетовые булыжники, открытые марсоходом Curiosity
© Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на склонах горы Шарп в кратере Гейл на Марсе. Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как вода исчезла с ее поверхности и как Марс превратился из аналога Земли в сухое и холодное место.
Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA/ JHUAPL / SwRI
Фотографии Плутона, переданные на землю зондом New Horizons, позволили ученым узнать много нового об этой карликовой планете. Снимки зонда зафиксировали, что в зависимости от угла обзора и освещенности яркость слоев дымки в атмосфере Плутона нестабильна. Ученые полагают, что колебания яркости могут быть связаны с атмосферными гравитационными волнами.
Японский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии Венеры
© Фото: ISAS / JAXA
Зонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры. Она движется с огромной скоростью — 360 километров в час – через верхние слои атмосферы, но при этом остается "стоячей" для наблюдателей в космосе.
Карликовая планета Церера
© NASA/ JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
С того момента, когда зонд Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно.
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