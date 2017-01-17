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РИА Наука
РИА Наука

Палеоантропологи выяснили, что неандертальцы были коллекционерами

15:2617.01.2017
(обновлено: 17:36 17.01.2017)
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Модель неандертальца
© Фото: Trustees of the Natural History Museum, London 2014

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Неандертальцы в свободное от охоты и борьбы за существование время коллекционировали камни определенной формы и цвета, утверждают палеоантропологи в журнале Comptes Rendus Palevol.

"Многие считают, что неандертальцы были полностью лишены эстетических чувств, но теперь мы знаем, что жители этой пещеры собирали когти орлов, делали из них ожерелья и коллекционировали камни. В других уголках земли наши коллеги находили раковины и следы красок на них. Существует много намеков на то, что неандертальцы не были "большими, глупыми существами", как думают обыватели", — заявил Дэвид Фрейер (David Frayer) из университета Канзаса в Лоуренсе (США) по итогам совместных с хорватскими археологами многолетних исследований пещеры Хушняково неподалеку от городка Крапина, в окрестностях которого более века назад были найдены останки неандертальцев и множество орудий труда.

Фотография когтей и кости орланов, послуживших основой для ожерелья или браслета неандертальцев
© Фото: Luka Mjeda, Zagreb
Ученые: неандертальцы изготовляли бижутерию уже 130 тысяч лет назад

Наряду с копьями, рубилами и прочими инструментами, как рассказывают ученые, их предшественникам удалось откопать в пещере сравнительно мало примечательную вещь — несколько когтей орлана-белохвоста, агрессивной хищной птицы, которая довольно редко встречается в хорватских горах. Изучение этих когтей показало, что неандертальцы целенаправленно коллекционировали их и делали из них ожерелья.

© David Frayer, University of Kansas
Камень из коллекции неандертальца из пещеры Хушняково

Сделав это открытие, ученые решили поискать другие следы "культурной жизни" неандертальцев. Изучая артефакты, найденные в разных слоях отложений на дне пещеры, Фрейер обратил внимание на красивый кусочек известняка бежевого цвета с красными прожилками.

Находка удивила ученых, так как стены пещеры сложены не из известняка, а из песчаника, который формируется в иных условиях. Более того, ближайшие отложения известняка находятся в нескольких километрах от Хушняково, что исключает возможность случайного попадания камня в пещеру.

Кости неандертальцев, съеденных соплеменниками
© Фото: Asier Gómez-Olivencia et al.
Европейские неандертальцы были каннибалами, заявляют ученые

Как предполагают ученые, камень был принесен в пещеру жившим здесь неандертальцем, который мог найти его на берегу реки Крапиница, протекающей через залежи известняка, или же в нескольких километрах к северу, где на поверхность тоже выходят породы этого типа. В любом случае, он принес камень к себе в пещеру, руководствуясь явно не соображениями утилитарного характера – для изготовления орудий труда известняк абсолютно не пригоден.

По мнению Фрейера, это указывает на то, что камень играл исключительно эстетическую роль в пещере Хушняково, украшая ее своим видом. В пользу этого говорит и то, что на камне нет никаких следов орудий труда, огня или иного воздействия, что могло бы указывать на его "бытовое" предназначение. Соответственно, ученые допускают, что неандертальцы уже 130 тысяч лет назад имели собственную культуру, любовались бесполезными предметами и вообще нарушали устоявшиеся представления об их внутреннем мире.

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РИА Наука
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • radiozaboy
    Давно уже открыто, что неандертальцы были людьми высокодуховными, т.к. обряд погребения усопших они стали практиковать раньше кроманьонцев, и именно от них кроманьонцы переняли веру в загробную жизнь.

    "не были "большими, глупыми существами""
    А вот тут неправда ваша, т.к. духовность и интеллект - немного разные качества.

    А кончилось для неандертальцев всё печально - победили прогрессивные варвары с лучшей внешностью (прямо как сейчас, только без силикона и ботокса)
    15:44
    17.01.2017
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  • Юрий Железняк
    "Многие люди часто говорят" весьма научное высказывание. Интересно наблюдать эволюцию взглядов европейцев в отношении европейцев неандертальцев.
    Сначала они были дебилами, кто не знает есть такой исторический казус конфуз. Найденый череп в ущелье Неандерталь возле Дюссельдорфа попал к доктору Иоганну Фульрот который попала однозначно определил находку как череп дебила. Конфуз, как же так, предок германцев с признаками дебила, уладили тем, что вспомнили - здесь проходили русские казаки по пути на Париж...
    А вот теперь когда в генечиском наследстве европейцев нашли примесь неандертальца, они неандертальцы, сразу поумнели и очеловечились - вот даже чувство эстетики оказывается у них было ...
    16:37
    17.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • vladimir.volosoff
    "Существует много намеков на то, что неандертальцы не были "большими, глупыми существами...", и я так думал. пока восемь лет не видел деятельность нобельобамгутана.
    17:51
    17.01.2017
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  • Mike Fauley
    Ну точно древние укры. У современных-то укров тоже тяга к коллекционированию - то в Голландии музейчик возьмут, то в Италии, а то и скифское золотишко прикарманят.
    18:19
    17.01.2017
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  • Дмитрий Широков
    Завтра укроСМИ напишут, что камни были исключительно жовто-блакитного цвета ))
    20:43
    17.01.2017
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  • Владимир Ерохин
    Почему были? Неандертальцы никуда не девались. Они все растворились в средиземноморской подрасе...
    21:07
    17.01.2017
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