Палеоантропологи выяснили, что неандертальцы были коллекционерами

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Неандертальцы в свободное от охоты и борьбы за существование время коллекционировали камни определенной формы и цвета, утверждают палеоантропологи в журнале Comptes Rendus Palevol.

"Многие считают, что неандертальцы были полностью лишены эстетических чувств, но теперь мы знаем, что жители этой пещеры собирали когти орлов, делали из них ожерелья и коллекционировали камни. В других уголках земли наши коллеги находили раковины и следы красок на них. Существует много намеков на то, что неандертальцы не были "большими, глупыми существами", как думают обыватели", — заявил Дэвид Фрейер (David Frayer) из университета Канзаса в Лоуренсе (США) по итогам совместных с хорватскими археологами многолетних исследований пещеры Хушняково неподалеку от городка Крапина, в окрестностях которого более века назад были найдены останки неандертальцев и множество орудий труда.

Наряду с копьями, рубилами и прочими инструментами, как рассказывают ученые, их предшественникам удалось откопать в пещере сравнительно мало примечательную вещь — несколько когтей орлана-белохвоста, агрессивной хищной птицы, которая довольно редко встречается в хорватских горах. Изучение этих когтей показало, что неандертальцы целенаправленно коллекционировали их и делали из них ожерелья.

© David Frayer, University of Kansas Камень из коллекции неандертальца из пещеры Хушняково

Сделав это открытие, ученые решили поискать другие следы "культурной жизни" неандертальцев. Изучая артефакты, найденные в разных слоях отложений на дне пещеры, Фрейер обратил внимание на красивый кусочек известняка бежевого цвета с красными прожилками.

Находка удивила ученых, так как стены пещеры сложены не из известняка, а из песчаника, который формируется в иных условиях. Более того, ближайшие отложения известняка находятся в нескольких километрах от Хушняково, что исключает возможность случайного попадания камня в пещеру.

Как предполагают ученые, камень был принесен в пещеру жившим здесь неандертальцем, который мог найти его на берегу реки Крапиница, протекающей через залежи известняка, или же в нескольких километрах к северу, где на поверхность тоже выходят породы этого типа. В любом случае, он принес камень к себе в пещеру, руководствуясь явно не соображениями утилитарного характера – для изготовления орудий труда известняк абсолютно не пригоден.

По мнению Фрейера, это указывает на то, что камень играл исключительно эстетическую роль в пещере Хушняково, украшая ее своим видом. В пользу этого говорит и то, что на камне нет никаких следов орудий труда, огня или иного воздействия, что могло бы указывать на его "бытовое" предназначение. Соответственно, ученые допускают, что неандертальцы уже 130 тысяч лет назад имели собственную культуру, любовались бесполезными предметами и вообще нарушали устоявшиеся представления об их внутреннем мире.