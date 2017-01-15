Садовничий рассказал о работе факультета космических исследований МГУ

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. На новом факультете космических исследований МГУ будут делать упор на фундаментальную науку, рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей в воскресенье.

"Что это, факультет космических исследований? Это, конечно, фундаментальная наука. Это космос, это неисследованное, это черные дыры, это все, еще не известное человечеству, это поведение человека в космосе, в невесомости", — сказал Садовничий.

Он добавил, что на факультете будут преподавать биологи, математики, астрономы и специалисты по информатике.

"Такой потенциал вряд ли где есть", — подчеркнул Садовничий.

Ранее Садовничий объявил, что в МГУ в 2017 году появится факультет по подготовке специалистов в области космических исследований.