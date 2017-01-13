Бельгийские исследователи создали "пластилин" для наращивания костной ткани

БРЮССЕЛЬ, 13 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Команда ученых из Католического университета Лувена создала в лабораторных условиях костный материал, при помощи которого пациентам, страдающим от незаживающих порезов, можно наращивать недостающую костную ткань, сообщила телерадиокомпания RTBF. © РИА Новости. Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Длительные пробежки помогут замедлить старение костей, заявляют ученые

По словам руководителя исследовательской группы Жана-Франсу Полле, учеными создан своеобразный "пластилин", который получен в результате добавления к стволовым клеткам пациента определенного гормонального ингредиента, который трансформирует их в костные клетки.

"Эта масса позволяет хирургу производить моделирование в зависимости от пореза. Процесс костной минерализации происходит уже в организме пациента", — приводит RTBF слова исследователя.

Применение костного "пластилина" уже опробовано на группе пациентов, получены "обнадеживающие результаты", сообщил он.