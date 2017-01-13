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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, зачем киты-убийцы становятся бабушками

10:5113.01.2017
(обновлено: 12:23 13.01.2017)
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Косатки в парке Marineland в городе Антиб. Франция
© AFP 2017/ Valery Hache

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пожилые киты-косатки прекращают размножение и становятся "бабушками" не ради воспитания сыновей и внуков, а для того, чтобы не конкурировать со своими дочерьми, выяснили ученые, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Наши прошлые исследования показали, что пожилые самки косаток помогают своим дочерям воспитывать их детей, но не раскрыли причину того, почему они этого делают. Самки многих видов животных становятся лидерами в своих группах в пожилые годы, однако наши новые наблюдения показывают, что старые косатки входят в менопаузу по той причине, что проигрывают конкуренцию своим дочерям", — рассказывает Даррен Крофт (Darren Croft) из университета Эксетера (Великобритания).

Считается, что большинство животных сохраняет способность к размножению на протяжении всей своей взрослой жизни. Бесплодные пожилые особи не приносят пользы для популяции, в силу чего продолжительность жизни большинства млекопитающих ограничена сроками их фертильности. Существуют и исключения из этого правила — в первую очередь, к числу таких млекопитающих относится человек и косатка.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Ученые: "ленивые" сыновья и внуки оказались причиной появления бабушек

В свою очередь, долгая жизнь после наступления менопаузы у женщин объясняется так называемой гипотезой бабушки. В соответствии с ней, пожилые женщины прекращают размножаться по эволюционным причинам — помогая своим дочерям выращивать и воспитывать детей, бабушка тем самым увеличивает шансы на дальнейшую передачу своих генов. Антропологи нашли подтверждение этой теории в популяциях африканцев, "застрявших" в первобытно-общинном строе.

Четыре года назад Крофт и его коллеги проанализировали данные, которые американские океанологи собирали на протяжении 36 лет, и пришли к выводу, что пожилые косатки становятся бабушками из-за того, что их сыновья и внуки не способны выживать самостоятельно и находить себе пищу. С другой стороны, как рассказывает сам ученый, эта идея не объясняет, почему самки не могут одновременно и размножаться, и ухаживать за взрослыми сыновьями.

Касатки
© Фото: David Ellifrit, Centre for Whale Research
Самцы касаток оказались маменькиными сыночками, заявляют ученые

В своей новой статье команда Крофта пишет, почему же на самом деле пожилые косатки становятся бабушками, проанализировав другой архив данных, которые собирали канадские океанологи на протяжении 43 лет. Они наблюдали за двумя крупными группами косаток, в которых числилось примерно по две дюжины особей и которыми правили две очень старых и влиятельных самки, прекративших размножение около 40 лет назад.

Британских ученых интересовали, в общем-то, простые вещи – то, какие факторы, в том числе и возраст, влияют на репродуктивный успех самок. Проанализировав канадские архивы наблюдений, ученые обнаружили, что самки, приближающиеся к концу репродуктивного возраста, испытывали большие проблемы с выживанием детенышей – их отпрыски умирали в 1,7 раза чаще, чем потомство молодых особей. Наряду с другими факторами это могло заставить их отказаться от дальнейшего размножения по эволюционным причинам.

"Пожилые самки в группах косаток приходятся родственниками почти всем членам этих коллективов, в отличие от молодых самок. Этот дисбаланс в родственных связях между матерью и ее дочерьми означает, что пожилым самкам выгоднее вкладываться в общий успех семьи, тогда как молодые самки должны ставить на конкуренцию и индивидуальное продолжение рода", — объясняет Крофт.

Теплая погода в Москве
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ученые: "ленивые" сыновья и внуки оказались причиной появления бабушек

Соответственно, оба этих фактора – необходимость помогать своим сыновьям и конкуренция с дочерьми – могли заставить косаток "изобрести" бабушек. Возможно, аналогичные эволюционные процессы привели к появлению "института бабушек" и у предков людей.

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РИА Наука
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